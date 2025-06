Épico de ficção científica "HUXLEY" de Ben Mauro é lançado e está disponível em edições de capa dura e brochura em todo o mundo; um novo trailer e a prequel "The Oracle" foram anunciados para lançamento em outubro

O renomado artista conceitual e contador de histórias Ben Mauro, conhecido por seu trabalho em grandes franquias como Halo Infinite, Call of Duty e Elysium, anuncia com muita satisfação o lançamento mundial de sua aclamada série de histórias em quadrinhos de ficção científica, HUXLEY. A série agora está disponível em edições de capa dura e brochura em grandes lojas, incluindo a Amazon e livrarias de diversos países.

Ambientado no mundo pós-apocalíptico do FURY-7, HUXLEY acompanha a jornada de Max, um experiente guerreiro ronin (rebelde), e seus companheiros, enquanto navegam por uma paisagem dominada por máquinas arcaicas e impérios de IAs desonestas. A narrativa combina a criação de um mundo cinematográfico com uma narrativa mítica, atraindo o interesse dos fãs de Dune, Ghost in the Shell e Warhammer 40K.

Paralelamente ao lançamento do livro, foi lançado um novo trailer para a próxima prequel, HUXLEY: The Oracle, que oferece uma visão das origens da saga. A prequel, com lançamento previsto para outubro de 2025, explora com mais profundidade a história do universo de HUXLEY, explorando a ascensão dos Oráculos - os enigmáticos governantes mecânicos do deserto - e os primeiros dias das guerras de inteligência artificial.

A visão de Ben Mauro para HUXLEY vai além das páginas da graphic novel, englobando uma abordagem transmidiática que inclui jogos, animações e objetos colecionáveis. A franquia despertou grande interesse, com seu teaser cinematográfico, alcançando mais de 3,6 milhões de visualizações no YouTube e um número crescente de fãs ao redor do mundo.

“HUXLEY é o universo que sempre quis criar”, disse Mauro. “É uma homenagem às inspirações da minha juventude, reinventadas para uma nova geração.”

HUXLEY está disponível agora na Amazon e nas principais varejistas. Para mais informações, atualizações e para assistir ao novo trailer, acesse www.huxleysaga.com.

Sobre o HUXLEY

HUXLEY é um universo de ficção científica pós-apocalíptico, ambientado em um futuro distante, onde máquinas antigas, IAs desonestas e impérios esquecidos moldam o destino da humanidade. Abrangendo graphic novels, trailers cinematográficos e futuros projetos de jogos e animações, HUXLEY combina uma narrativa mítica com a construção de mundos de nível AAA. Com uma base de fãs global em crescimento acelerado, a saga oferece uma rica experiência transmidiática desenvolvida para leitores, jogadores e colecionadores.

