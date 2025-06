Empresas privadas ganham programa de criação de valor

A MZ, empresa especializada em soluções integradas de comunicação e tecnologia para Relações com Investidores, lançou um novo programa voltado para empresas privadas. O objetivo da iniciativa é otimizar a gestão de comunicação financeira estratégica, melhorar a governança corporativa e maximizar o valor de mercado, preparando empresas de capital fechado para competir de maneira mais eficaz no mercado financeiro.

Em um contexto de aumento do custo de capital, impulsionado por altas taxas de juros e pela instabilidade econômica, o programa oferece ferramentas práticas para ajudar as empresas a se estruturarem de forma eficiente e atrativa para investidores. Os serviços incluem diagnóstico estratégico da comunicação financeira e percepção de valor, revisão de posicionamento competitivo, avaliação de reputação corporativa e otimização de processos de governança.

O estudo Ocean Tomo - Intangible Asset Market Value Stud revela que as empresas do S&P 500 têm visto um crescimento significativo no valor de mercado devido à gestão eficaz de ativos intangíveis, como governança e reputação. “Empresas que querem liderar o futuro e gerar mais retorno aos acionistas precisam integrar um programa estruturado de criação de valor à sua estratégia”, afirmou PH Zabisky, CEO da MZ.

Com isso, a MZ amplia seu compromisso em democratizar o acesso a práticas de governança de alto nível, anteriormente restritas a empresas públicas. A proposta é garantir que as empresas privadas se beneficiem das mesmas ferramentas utilizadas pelas líderes de mercado, tornando-se mais preparadas e atraentes para fundos de private equity, investidores estratégicos e fontes de financiamento.

A iniciativa também integra soluções tecnológicas avançadas, incluindo inteligência artificial, para fornecer insights estratégicos que permitem uma tomada de decisão mais ágil e eficiente, alinhada às necessidades dinâmicas do mercado.

A MZ passa a disponibilizar a empresas privadas o acesso a plataformas já utilizadas por centenas de companhias listadas em mais de 12 países. A iniciativa visa apoiar a estruturação de processos estratégicos, contribuindo para o desenvolvimento organizacional e o preparo dessas empresas para eventuais etapas de crescimento corporativo.

Sobre a MZ

Fundada em 1999, a MZ é especializada em soluções para Relações com Investidores e Comunicação Corporativa, atendendo mais de 1.000 clientes ao redor do mundo. Com escritórios na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa oferece tecnologia de ponta e consultoria estratégica para apoiar companhias em todas as fases de relacionamento com o mercado.

MZ também representa a Nasdaq na América Latina em soluções para conselhos e é parceiro do Banco Itaú em ferramentas de inteligência de mercado e gestão de base de investidores para empresas listadas em bolsa.

Informações adicionais estão disponíveis em: www.mzgroup.com

Website: https://www.mzgroup.com.br/