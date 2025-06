Park Shopping Barigüi de Curitiba é ampliado com Steel Frame

O Park Shopping Barigüi, em Curitiba, Paraná, realizou a ampliação do espaço, inaugurando o terceiro piso numa obra realizada totalmente em Steel Frame. A Multiplan, proprietária do shopping, investiu R$ 400 milhões na obra, que contou com o fornecimento de perfis da Barbieri do Brasil, empresa dedicada à fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel frame, a ARCE Construtora & Incorporadora e a Ciamon, especializada em Revestimentos e Construção a Seco.

A expansão - a terceira realizada ao longo dos últimos 20 anos - adiciona 50 mil m² de área construída ao Shopping, incluindo um terceiro piso. São 75 novas lojas trazendo marcas inéditas a Curitiba, um centro médico com 25 clínicas, a volta da HotZone com 1,5 mil m² de atrações, incluindo uma montanha-russa indoor, área de lazer infantil FunPark de 425 m², um corredor ecológico que integra o local, além de 13 novos restaurantes. Agora, o Park Barigui conta com 417 lojas e se consolida como um dos maiores empreendimentos do Paraná, com 67 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).

De acordo com Everson Ramos, especialista da Ciamon Revestimentos, a oportunidade do projeto surgiu através da parceria com a construtora responsável. O contrato para ampliação do Shopping custou em torno de 10 milhões. O objetivo do projeto era justamente atender à crescente demanda do público.

O projeto teve início com um estudo comparativo entre métodos tradicionais em alvenaria e o sistema construtivo steel frame. Isso porque, de acordo com os responsáveis, levou-se em consideração a rapidez da reforma que garantiria maior retorno financeiro com os ganhos da operação. Por este motivo, a alvenaria foi substituída em alguns trechos para facilitar e agilizar o projeto. Como resultado da combinação com o sistema Steel Frame, a expansão foi entregue em tempo recorde de apenas um ano (novembro de 2024), reforçando a tecnologia como solução inteligente e competitiva para grandes projetos de reforma e ampliação.

“A escolha pelo steel frame se deu pela agilidade e eficiência que oferece, principalmente em trechos estratégicos, proporcionando ganhos expressivos em tempo e custo. Trata-se de um sistema mais rápido e econômico, além de sustentável. Isso possibilitou não só a redução de custos, mas também a antecipação do retorno financeiro aos lojistas e ao empreendimento como um todo, já que quanto antes a obra é entregue, mais cedo começam os ganhos operacionais”, destaca o especialista.

O uso de Steel Framing na ampliação

A expansão do Park Shopping Barigüi usou da tecnologia Steel Framing em praticamente todo o processo, envolvendo Perfis Guia e Montantes de 90 e 140 mm. E também para o sistema Drywall Perfis F530, Tábicas, Cantoneiras, ultrapassando o investimento de R$ 390 mil em materiais fornecidos pela Barbieri.

A reforma contemplou a instalação de forro de gesso, sancas, perfis de drywall e estruturas em Steel Frame, além da criação de grandes vãos que demandaram soluções de engenharia complexas nos dois pavimentos (L2 e L3). O projeto também incluiu pé-direito variado, agregando valor arquitetônico e ampliando a funcionalidade dos novos ambientes, como áreas de lazer, novas lojas e espaços de alimentação, fortalecendo o mix de serviços do shopping.

“Para este projeto buscamos não só pela melhor equipe, mas pelos melhores e mais sustentáveis materiais. A obra, reconhecida pelo alto padrão de acabamento, enfrentou o desafio de atender a um cliente final exigente — priorizando não apenas a eficiência construtiva como também a qualidade estética e funcional”, pontua Ramos.

O evento de inauguração do terceiro piso do Shopping no ano passado, contou com a presença de personalidades como o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o então prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o vice-prefeito Eduardo Pimentel, Jacqueline Vieira de Lemos Superintendente do Park Shopping Barigüi; o presidente do Grupo Multiplan, Eduardo Peres, entre outros.

Mais imagens selecionadas do Shopping, basta acessar clicando aqui.?

Website: https://www.linkedin.com/company/barbieribr/?originalSubdomain=br