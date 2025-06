Revisão de gastos e empréstimos ajudam a saúde financeira

A inadimplência cresceu no mês de abril entre famílias de baixa renda, segundo a CNC. Dos brasileiros que recebem até três salários mínimos, 81,1% relataram ter dívidas e 37% têm contas em atraso. Considerando todas as faixas de renda, 77,6% dos lares declararam possuir algum tipo de dívida. Além disso, o comprometimento médio da renda com dívidas subiu para 30%.

Mas a revisão de gastos e de dívidas pode ajudar a reduzir o endividamento e melhorar a saúde financeira. Murilo Menezes, gerente geral da fintech Juvo, dá algumas dicas e sugere alternativas para quem precisa rever sua relação com o dinheiro:



Revisar os gastos

Pequenas despesas, quando acumuladas, podem causar um grande impacto no orçamento ao longo do tempo. Muitas vezes, é na alimentação fora de casa no dia a dia, naquela compra por impulso, e outros gastos menores, que está o perigo. Importante gastar com consciência.

Verificar as tarifas bancárias

Verificação do plano de serviços contratado no banco possibilita avaliação da adequação às necessidades financeiras. As tarifas podem representar um custo relevante no mês. Hoje, é possível optar por pacotes gratuitos ou mais básicos que atendam às necessidades sem pesar no bolso. Vale a pena conversar com gerente e entender quais são as alternativas disponíveis.

Negociações diretas

Renegociação de dívidas resulta em parcelas compatíveis com o orçamento de cada pessoa.

A atenção aos feirões de renegociação, é importante priorizar o pagamento dos compromissos mais urgentes.

Cuidado com a dívida no cartão de crédito

As taxas de juros do rotativo do cartão de crédito estão entre as mais altas do mercado, podendo chegar a 100%, segundo o Banco Central. Se não tiver saldo para pagar o valor total da fatura mensal do cartão, é possível contratar um empréstimo pessoal com taxas menores para pagá-la.

Alternativas de crédito

Existem muitas opções de acesso a crédito, mas poucas para quem não tem histórico financeiro - e menos ainda, para este público, com taxas que caibam no bolso. Existem alternativas oferecidas por fintechs de microcrédito com opções que pedem bens como garantia, como o celular que possibilita taxas de juros menores.

Controlar as datas de vencimento

Não pagar uma conta por esquecimento, além da multa, um dia de atraso pode começar a rodar juros e comprometer a renda.

Planejamento do uso do reembolso do IR

Com a restituição do Imposto de Renda é importante priorizar a quitação de dívidas e reforçar a reserva de emergência.

