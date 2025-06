Prêmio internacional destaca protagonismo jurídico do Brasil

O Brasil teve protagonismo na edição de 2025 do LAQI Summit Brazil, promovido pela Latin American Quality Institute (LAQI), organização que reconhece empresas e instituições da América Latina comprometidas com práticas de excelência em gestão, sustentabilidade, governança e responsabilidade social. O evento premiou diversas organizações brasileiras, entre escritórios jurídicos, empresas privadas e instituições do terceiro setor.

O reconhecimento tem como base critérios que vão além do desempenho técnico, como cultura organizacional, inovação e impacto social. Um dos escritórios premiados foi o Nito Advogados, fundado em 2005 no interior de São Paulo, que neste ano celebra 20 anos de atuação.

Fundado em Capão Bonito (SP) em 2005, o escritório passou de uma estrutura inicial modesta para uma atuação consolidada nas áreas Previdenciária, Trabalhista e Cível. Atualmente, o escritório conta com 25 colaboradores e mantém atendimento presencial em cinco cidades do Estado de São Paulo, além de atender clientes em todo o país graças à digitalização dos serviços.

Excelência como diferencial competitivo

Segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), realizado para o Conselho Federal da OAB, 42% dos advogados brasileiros atuam fora das capitais, reforçando a relevância de escritórios que se consolidam longe dos grandes centros. Em um cenário com quase 1,4 milhão de profissionais ativos, dos quais 72% atuam de forma autônoma, a diferenciação passa por valores como inovação, responsabilidade social e excelência técnica.

Para Rosana Nito, fundadora do Nito Advogados, premiado no LAQI Summit Brazil 2025, esse reconhecimento reforça um caminho trilhado com propósito. “Essa conquista representa uma validação do que acreditamos desde o início: que é possível crescer com base na ética, com foco em inovação e com impacto real nas pessoas”, afirma. A advogada também preside a subseção da OAB em sua cidade.

Além da atuação jurídica, o escritório promove ações sociais, programas de estágio e atividades de educação jurídica gratuita, exemplificando como é possível unir desempenho técnico e compromisso com o desenvolvimento local — valores que refletem os critérios do prêmio, concedido pelo Latin American Quality Institute, que já reconheceu mais de 5 mil organizações em 18 países.

Website: https://nitoadvogados.com/