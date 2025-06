Fintech lança solução para quem empreende no Brasil

A Pink Pay foi criada por Marcelo Gariba, Renato Otte e César Antunes, que atuavam em setores diretamente ligados à gestão de negócios e atendimento ao público. O projeto foi estruturado após os fundadores enfrentarem dificuldades no relacionamento com instituições financeiras tradicionais, como processos burocráticos e pouca flexibilidade para microempreendedores.

O serviço oferece tecnologias voltadas para a operação cotidiana de estabelecimentos como clínicas, salões de beleza, comércios e profissionais autônomos. Um dos recursos implementados é o split de pagamento, que permite a divisão automática dos valores recebidos por uma venda entre dois ou mais beneficiários, diretamente na maquininha.

Segundo a empresa, o recurso é utilizado em situações como comissões de vendas, divisão entre prestadores e administração, entre outros. Isso dispensa a necessidade de múltiplos dispositivos de pagamento ou conciliações manuais frequentes.

Além da maquininha de pagamento, a Pink Pay oferece uma conta digital com funções integradas. O ambiente permite transações financeiras como transferências, pagamentos e acompanhamento de saldo, por meio de um aplicativo.

A fintech também disponibiliza o Pink Pay Mais Vida, um cartão de benefícios voltado ao empreendedor e sua rede familiar. O produto dá acesso a descontos em estabelecimentos farmacêuticos, serviços médicos, exames e estética. Segundo os desenvolvedores, trata-se de uma solução complementar pensada para atender áreas comuns de necessidade entre microempreendedores.

O serviço tem sido adotado por empreendedores em diferentes regiões do país, principalmente nas áreas de estética, alimentação e saúde.

O sistema de pagamento desenvolvido pela empresa pode funcionar com ou sem conexão Wi-Fi, o que, de acordo com a fintech, permite a operação em locais com instabilidade de internet. A maquininha aceita bandeiras de cartão amplamente utilizadas no Brasil, e o sistema foi desenhado para atender modelos de trabalho presenciais, domiciliares ou móveis.

A equipe da empresa realiza suporte técnico e atendimento aos usuários, com canais de comunicação diretos disponíveis para orientações operacionais e resolução de dúvidas.

Desde sua fundação, a Pink Pay tem buscado ampliar a presença entre pequenos e médios empreendedores. Com sede em Ribeirão Preto (SP), a empresa realiza parcerias com negócios locais e participa de eventos voltados ao público empreendedor.

O modelo de atuação adotado visa oferecer um portfólio unificado de produtos financeiros e operacionais com foco na simplificação de rotinas. O plano de expansão inclui novos serviços e aprimoramento da experiência do usuário, com base nas demandas apresentadas pelos próprios clientes.

Website: http://www.pinkpay.com.br