Congresso Corporativo acontecerá em São Paulo

A cidade de São Paulo sediará, em outubro, a 13ª edição do Congresso Corporativo – Congresso Nacional de Gestão Corporativa. O evento reunirá lideranças empresariais e governamentais, além de profissionais e especialistas de diversas áreas, para discutir tendências, desafios e aprendizados que impactam a gestão corporativa no Brasil e no mundo.

A proposta do congresso é promover um ambiente voltado à troca de experiências, networking e acesso a conteúdos sobre práticas e transformações em gestão. A programação está estruturada em oito trilhas do conhecimento: Presidentes e CEOs; ESG e Sustentabilidade Corporativa; Liderança e Gestão de Pessoas; Inteligência Artificial e Tecnologia; Inovação e Tendências em Negócios; Marketing e Comunicação Estratégica; Experiência do Cliente; e Estratégia, Planejamento e Cenário Econômico.

Entre os objetivos do encontro estão a análise dos movimentos globais que influenciam a gestão organizacional, a construção de visões estratégicas em contextos voláteis, a transversalidade nas ESG nas empresas e reflexões sobre cultura, transformação digital, experiência do cliente e reputação institucional.

“Nosso compromisso com o evento é criar um espaço estratégico de reflexão e diálogo sobre os caminhos da gestão corporativa no Brasil. Em um cenário de transformações aceleradas, é fundamental conectar líderes, compartilhar visões e construir soluções sustentáveis para o futuro das organizações”, afirma Cristiano Lagôas, presidente do Congresso Corporativo.

Com um formato imersivo e voltado à atualização profissional, o Congresso busca contribuir para a tomada de decisões no ambiente corporativo por meio da apresentação de casos práticos, debates e painéis temáticos.

