Trabalho por aplicativos demanda seguros personalizados

A transformação digital e a popularização de plataformas de mobilidade e entrega na última década mudaram profundamente a estrutura do mercado de trabalho no país. Aplicativos que inicialmente surgiram como alternativa de renda extra rapidamente se consolidaram como a principal fonte de sustento para milhões de brasileiros.

Números mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 2,1 milhões de pessoas utilizavam as plataformas digitais como principal meio de geração de renda no quarto trimestre de 2022, quando os dados foram captados. Deste total, 1,5 milhão atuava com serviços de transporte e entregas e outros 628 mil com comércio.

Mesmo com muitas vantagens, essa modalidade de trabalho também pode trazer desafios relevantes, como a ausência de garantias trabalhistas formais. Por isso, de acordo com o diretor-executivo de Seguros da Sabemi, Rodrigo Pecoraro, contar com uma proteção personalizada pode ser um diferencial para esses profissionais. “Quem trabalha como motorista ou entregador, depende diretamente de seus carros ou motos para manter a produtividade e garantir a renda. Qualquer contratempo, como um acidente, problema de saúde ou pane no veículo, pode comprometer significativamente sua capacidade de trabalho”, destaca.

Proteção personalizada

Nesse contexto, cresce a demanda por soluções de proteção mais personalizadas, flexíveis e adequadas às necessidades reais desses trabalhadores. De acordo com a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), houve crescimento de 18,1% nos prêmios dos seguros de pessoas no período de janeiro a agosto de 2024. Dentre as modalidades de seguros de pessoas, estão os seguros de acidentes pessoais, uma alternativa para a segurança financeira e o suporte no dia a dia.

“Seguros de acidentes pessoais são produtos do mercado segurador que oferecem proteção financeira ao segurado ou aos seus beneficiários em caso de acidentes que resultem em invalidez, lesões ou morte do titular. Eles são voltados para situações imprevisíveis e súbitas que possam causar danos físicos”, explica Pecoraro. Segundo ele, os seguros de acidentes pessoais são mais flexíveis e têm custo mais acessível do que os seguros de vida usuais. “A contratação é mais rápida e simples e, além disso, eles costumam vir acompanhados de uma série de assistências que facilitam – e muito – a vida dos segurados”, complementa o diretor-executivo da Sabemi.

Portfólio de assistências

Quem tem um seguro de acidentes pessoais da Sabemi, por exemplo, pode contar com um portfólio de assistências. Dentre elas, está a assistência auto, que inclui socorro 24 horas com serviços de guincho, chaveiro e pane seca.

Pecoraro destaca que este tipo de seguro é muito procurado por pessoas que atuam como autônomas ou dependem de seus bens para gerar renda, como quem trabalha com aplicativos. “Temos acompanhado de perto a evolução do mercado e as novas demandas da população, sempre com a missão de oferecer soluções que façam sentido na vida real das pessoas e gerem valor no dia a dia”, destaca.

Os dados comprovam o crescimento do mercado: segundo estudo elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), o segmento de seguro de pessoas arrecadou R$ 72,7 bilhões em 2024 – em 2023, foram R$ 62,5 bilhões. Os números mostram não apenas o aumento do volume financeiro, mas também a consolidação do segmento como ferramenta de proteção cada vez mais demandada por quem depende da capacidade física e patrimonial para gerar renda.

