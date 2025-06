Alta intenção de compra marca o Dia dos Namorados 2025

Uma nova pesquisa nacional sobre o comportamento de compra para o Dia dos Namorados 2025, realizada pela Vinklo, plataforma de presentes da FestaLab.Co, aponta que 80,7% dos consumidores brasileiros pretendem comprar presentes nesta data.



O levantamento reforça que a data sazonal continua sendo estratégica para o comércio, com forte apelo emocional e intenção real de compra por parte da população.



Questionados sobre o valor que planejam investir neste ano em comparação com 2024, 53,4% afirmaram que devem gastar o mesmo valor, enquanto 21,2% indicaram a intenção de um aumento no gasto. Outros 25,2% declararam que devem reduzir o valor investido.

“Esta pesquisa mostra que o Dia dos Namorados segue sendo uma data importante para o varejo, e o destaque vai para a estabilidade no ticket médio. A expectativa é que o comércio, tanto físico quanto digital, esteja preparado para atender à demanda, oferecendo variedade, boas condições de pagamento e experiências de compras atrativas”, diz Erik Santana, CEO da Vinklo.



Faixas de preços concentram-se entre R$ 50 e R$ 199



A análise das faixas de valores mais citadas na pesquisa aponta que:

33,9% pretendem gastar entre R$ 100,00 e R$ 199,99;

32,8% entre R$ 50 e R$ 99,99;

15,3% até R$ 49,99;

10,5% entre R$ 200,00 e R$ 299,99;

7,3% acima de R$ 300,00.



Canais de compra

A internet segue em destaque como o principal canal de compra para os presentes do Dia dos Namorados 2025. Os 74,7% dos entrevistados optam pela compra via on-line. Já as lojas físicas, aparecem com 25,2% na preferência dos consumidores. Os entrevistados apontam quais fatores são determinantes na decisão do local e compra do presente: preço (21,1%), ofertas e promoções (19,5%), ter o produto específico que desejam comprar (15,2%), diversidade de produtos (9,5%), ao lado de preço do frete (9,5%) e prazo de entrega (9%), e entre outros.



Categorias em destaque

A pesquisa também aborda as categorias de presentes mais procuradas pelos consumidores. As preferências são lideradas por Roupas (24,3%), Perfumes e Cosméticos (18,2%), seguida de Calçados (12,2%), Acessórios aparecem com 8,4%, ao lado de Presente personalizado (8,2%) e Chocolates e Cestas (7%). Também foram citados opções como joias e semijoias, bebidas, livros, vale-presente e eletrônicos.



Meios de pagamento seguem tendência digital

A forma de pagamento mais citada no levantamento é o cartão de crédito (45,8%), ao lado do PIX (43%). O cartão de débito aparece como intenção de 8,8% dos entrevistados, e o dinheiro por 2,2%. Isso reforça a tendência de digitalização nas transações de consumo no país.



Metodologia da pesquisa

A Vinklo ouviu cerca de 774 pessoas de todas as regiões do país, acima de 17 anos e diversos gêneros. Em termos de distribuição geográfica, a maior parte dos entrevistados está localizada na Região Sudeste (77%), seguida pelo Nordeste (9,4%), Sul (6,2%), Centro-Oeste (5,9%), e Norte (1,8%).



Sobre a Vinklo

A Vinklo é uma plataforma de presentes criada pela FestaLab.Co, uma das principais plataformas de convites on-line do Brasil, e também composta pelo site de Mensagens de Aniversário, e tem como objetivo simplificar a escolha de um presente por meio da tecnologia.

