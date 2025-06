Exposição sobre a Amazônia encerra temporada em Natal e segue para Manaus

A exposição O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia – Arte, Ciência e Sustentabilidade encerra sua temporada em Natal (RN) no próximo dia 30 de junho, onde está em cartaz desde maio no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves. A mostra ocupa uma área de circulação de passageiros, com acesso gratuito e aberta a todos os públicos, promovendo um encontro entre a arte visual, a história da ciência e a relação entre Brasil e Suíça.

A exposição segue agora para a cidade de Manaus (AM), onde será inaugurada no dia 1º de agosto, em coincidência com o Dia Nacional da Suíça. A data marca uma etapa significativa na itinerância da mostra, que vem percorrendo diversas capitais brasileiras desde 2023 como parte do projeto Road to Belém, iniciativa da Embaixada da Suíça no Brasil que antecipa e articula ações culturais e científicas preparatórias para a COP 30, que ocorrerá em Belém (PA) em 2025.

Com curadoria interinstitucional de Lani Goeldi, bisneta de Emilio Goeldi, a exposição apresenta uma série de painéis e conteúdos visuais que destacam a trajetória do cientista e naturalista suíço Emilio Goeldi (1859–1917) e outros suíços cuja atuação no Brasil foi decisiva para o desenvolvimento da pesquisa científica na Amazônia. Goeldi enquanto diretor do Museu Paraense entre 1893 e 1907, liderou expedições, coletou espécies da fauna e da flora e promoveu a catalogação de aves amazônicas, colaborando para o avanço do conhecimento sobre a biodiversidade brasileira.

A exposição foi idealizada pela Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi, pela Embaixada da Suíça e o Museu Paraense Emílio Goeldi. A mostra reúne elementos que cruzam ciência, arte e memória, propondo reflexões sobre meio ambiente, cooperação internacional e preservação do patrimônio cultural e natural da Amazônia.

Em Manaus, a montagem da exposição se insere em uma agenda ampliada de ações culturais, educativas e institucionais que visam engajar o público local e promover a difusão do conhecimento sobre as contribuições suíças no Brasil. Estão previstas atividades de mediação cultural, visitas orientadas, rodas de conversa e encontros com educadores e pesquisadores da região.

A itinerância da Exposição O Legado Suíço-Brasileiro na Amazônia reforça o compromisso de cooperação bilateral entre os dois países no campo da cultura, da ciência e da sustentabilidade.

Website: https://www.linkedin.com/in/oswaldogoeldi