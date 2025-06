KRJ fortalece presença internacional na Expo Eléctrica México

A KRJ, tradicional empresa brasileira de desenvolvimento de conectores elétricos, em parceria estratégica de negócios com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX), participa da Expo Eléctrica México, realizada nos dias 10 a 12 de junho, no Centro Banamex, Hipódromo das Américas, na Cidade do México, das 10h às 19h (horário do México).

Localizada no estande da ApexBrasil, a KRJ apresentará suas tecnologias mais avançadas voltadas ao setor de energia elétrica para o mercado mexicano. Com destaque para o conector KARP com estribo que possui duas aplicações principais, sendo a primeira, a que realiza o aterramento da rede e a segunda que é o rebaixamento da tensão de média para baixa tensão, cuja energia de média tensão (13.800V) passa pelo transformador e é convertida para baixa tensão (220V ou 110V).

Além disso, o portfólio da KRJ que será exposto durante a Expo Eléctrica inclui conectores para painéis fotovoltaicos, conectores perfurantes universais para baixa e média tensão, com especial destaque ao KARP, recém-homologado pela CEMIG e soluções específicas para a iluminação pública em LED.

Para Marcelo Mendes, gerente geral da KRJ, participar da Expo Eléctrica México é fundamental para consolidar a presença da empresa em um país promissor para negócios no setor de energia. “O México possui um mercado dinâmico e estratégico no setor de energia elétrica, especialmente para conectores elétricos, com um bom volume de compras no comércio internacional. Nossa exposição contará com o que há de mais avançado em conectores elétricos, oferecendo tecnologia de ponta e elevados padrões de segurança, atendendo às exigências mais rigorosas do mercado mexicano”, comentou.