Sorocaba promove City Tour gratuito para turistas

A Prefeitura de Sorocaba lançou, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), um City Tour gratuito voltado a turistas e moradores que desejam conhecer pontos históricos, arquitetônicos e culturais da cidade. Com o intuito de manter viva a história da região, os passeios ocorrem sempre aos sábados, às 14h, e aos domingos e feriados, às 9h.



O trajeto percorre locais representativos da identidade da cidade, proporcionando aos participantes um panorama histórico e cultural de Sorocaba. Além disso, o roteiro inclui paradas estratégicas, permitindo que os visitantes apreciem os espaços e registrem os momentos.



De acordo com Ricardo Aly, diretor da rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Dan Inn Sorocaba, a iniciativa impacta positivamente o turismo e o setor hoteleiro, tornando Sorocaba mais atrativa para visitantes. “Esse tipo de ação valoriza o destino e estimula o turismo, porque mostra que a cidade quer receber bem os visitantes. Além disso, a experiência gratuita pesa na decisão de quem planeja uma viagem, seja de lazer ou negócios”, afirma Aly.



O empresário destaca ainda que, quanto mais atividades disponíveis na cidade, maior a chance de o turista permanecer por mais dias, gerando impacto econômico positivo para a região.



Com 28 vagas disponíveis por passeio, sendo uma reservada para cadeirantes, o projeto busca promover acessibilidade e incentivar a valorização do patrimônio sorocabano. Segundo o empresário, a rede hoteleira pode contribuir diretamente com o sucesso do projeto, divulgando os passeios em seus canais e incentivando os hóspedes a participarem.



“Os hotéis podem firmar parcerias com a Secretaria de Turismo, oferecer transporte até o ponto de saída do tour e até preparar um coffee break antes do passeio. Isso não apenas melhora a experiência do visitante, como fortalece a relação entre o hotel e a cidade”, sugere.



Para Aly, a possibilidade de integração entre as hospedagens e o projeto pode gerar benefícios mútuos, ampliando as ofertas turísticas de Sorocaba e criando experiências mais completas para os viajantes.



Expectativa de crescimento no turismo local



Com a nova iniciativa, a expectativa é que Sorocaba atraia mais turistas e fortaleça sua imagem como destino cultural e de lazer. Aly avalia que o City Tour pode ajudar a cidade a competir com outros polos turísticos.



“O diferencial é que esse não é apenas um passeio, mas uma imersão na história e cultura sorocabana. Com um ônibus panorâmico, guia especializado e um roteiro planejado, essa experiência pode transformar a percepção sobre o turismo local”, aponta.



Ele acrescenta que ações como essa podem ampliar o público da hotelaria, atendendo não apenas viajantes corporativos, mas também famílias e grupos interessados em roteiros culturais.



“Com iniciativas assim, todo mundo pode sair ganhando. A cidade fortalece sua imagem, o turista vive uma experiência gratuita e os hotéis passam a ter uma cidade mais atrativa para vender novos pacotes, promoções e até experiências personalizadas. É uma oportunidade para inovar, se destacar no mercado e fidelizar quem se hospeda”, avalia o diretor da rede Nacional Inn de Hotéis.



Os interessados podem garantir uma vaga para o City Tour realizando a inscrição on-line pelo Portal da Prefeitura. O ponto de partida e de chegada é o Paço Municipal, localizado na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, número 2945, no Alto da Boa Vista.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/dan-inn-sorocaba