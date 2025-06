CafeCoffee Stay dá café da manhã para hóspedes e moradores

O fundador e CEO da CafeCoffee Stay e da TrevizZo, Nicolas Trevizzo Sevi, identificou, dentro do próprio mercado de short stay, uma demanda recorrente dos hóspedes: a ausência de café da manhã. Observando que muitos desses clientes costumavam optar por hotéis justamente pela oferta da primeira refeição do dia, o empresário desenvolveu um projeto para levar essa alternativa aos prédios residenciais. Assim, em 2024, nasceu o CafeCoffee Stay.

“Nos primeiros prédios em que implantamos o serviço, o impacto foi imediato: aumentamos em mais de 60% o valor das diárias e a satisfação dos hóspedes melhorou”, comenta o empresário.

O CafeCoffee Stay oferece um café da manhã completo, servido diariamente das 7h às 10h dentro de condomínios residenciais. A comodidade pode estar inclusa na diária do hóspede ou ser adquirido à parte por moradores. Com o serviço, a empresa deseja oferecer conforto para quem valoriza praticidade e uma boa experiência gastronômica logo ao acordar.

De acordo com o CEO, as análises internas mostram que as unidades que oferecem o café da manhã do CafeCoffee Stay conseguem cobrar, em média, 60% a mais nas diárias em plataformas de hospedagem.

“Propriedades com o nosso serviço de café da manhã podem mais elogios e avaliações acima de 9.0. Isso pode se tornar um fator decisivo na escolha do hóspede, aumentar a taxa de ocupação e reduzir os períodos de imóvel vazio”, detalha.

Atualmente, segundo o empresário, o maior desafio é a quebra de paradigmas. Demonstrar aos síndicos e administradores que esse tipo de serviço pode ser viável, seguro e valorizado pelos usuários são pontos cruciais.

“Além da valorização do imóvel, o prédio pode se destacar no mercado ao oferecer um serviço exclusivo. A CafeCoffee tem como foco melhorar a experiência dos moradores e hóspedes, atrair mais locações e pode até ser usada como argumento de venda para novas unidades”, enfatiza.

A curto prazo, Nicolas afirma que o objetivo é consolidar o serviço em São Paulo e firmar parcerias com grandes administradoras de condomínios e empresas de short stay. A médio prazo, os planos incluem expandir para outras capitais brasileiras e adaptar o modelo para diferentes perfis de prédios e moradores.

“Pensando mais a longo prazo, o nosso ideal é tornar a CafeCoffee Stay uma referência global em hospitalidade residencial, com objetivo de mostrar que é possível oferecer conforto de hotel sem estar em um hotel. Acreditamos que a vida pode ser mais leve, prática e saborosa, mesmo dentro do seu próprio prédio”, finaliza.

