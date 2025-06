Após incêndio, VemKiTem prepara grande reinauguração

A promessa feita em setembro do ano passado pela gestão da rede de atacarejos VemKitem começa a ser cumprida em ritmo acelerado. "O VemKiTem não desiste. O VemKitem é São Luís". Foram essas as palavras que a empresa havia anunciado, nove meses atrás, para o público maranhense que, logo que possível, retomaria a operação na unidade pioneira da rede, localizada em São Luís, capital do Maranhão. A loja, que marcou a estreia da rede no Brasil em junho de 2023, está em contagem regressiva para ser reinaugurada no início do segundo semestre de 2025, após se recuperar do incidente causado por um incêndio no ano passado que a destruiu quase completamente. Agora, utilizando-se da metáfora da "Fênix Mitológica", o atacarejo VemKiTem São Luís busca modernidade e arrojo tecnológico para se reapresentar com novidades que prometem transformar a experiência de compra dos clientes.

Segundo o diretor executivo da rede, Marcos Lima, os trabalhos de reconstrução e reformulação da loja exigiram importantes investimentos. “A loja teve um aporte do seguro, que não cobriu tudo o que foi efetivamente impactado. Somado a isso, aportamos cerca de R$30 milhões de capital próprio para reconstruir o imóvel e trazer todo o arcabouço de melhorias tecnológicas e estruturais que o nosso cliente maranhense merece e precisa”, afirmou.

Agora, as obras estão em fase final. “Estamos finalizando a entrega da parte interna para iniciar o abastecimento da loja. Desde o incidente, mantivemos 80% da equipe, que muito nos auxiliou e permanecerá com a gente, na montagem e na reinauguração. Até as primeiras semanas de junho, devemos finalizar a contratação de cerca de 20% do efetivo restante, com um total de 120 colaboradores, além de terceirizados, estagiários e menores aprendizes”, ressaltou.

Inovação

Entre as principais novidades, está a expansão do portfólio de produtos: a loja, que antes trabalhava com uma média de 16 a 17 mil itens, passará a oferecer cerca de 20 mil produtos, atendendo a um leque ainda maior de necessidades do público maranhense. Além disso, a unidade ganhará novos espaços e funcionalidades pensadas para facilitar a rotina de compras, como o serviço de "Clique e retire", uma área de expedição dedicada, e um espaço sazonal para campanhas e eventos especiais.

“Essa nova versão da nossa loja inclui um modelo atualizado, com nova configuração e tecnologias de atendimento. O cliente poderá fazer pedidos por site, televendas, WhatsApp ou outras redes sociais, e optar por retirar os produtos com conforto, inclusive no estacionamento, sem precisar sair do carro. Estamos também implementando uma farmácia veterinária com atendimento especializado para pequenos criadores e pets, e ampliamos em mais de 600 metros quadrados a área da loja”, detalhou Marcos Lima.

A nova unidade trará ainda recursos tecnológicos inéditos para a rede. “Estamos adotando um modelo moderno de atendimento com mobilidade: os vendedores terão aparelhos celulares para realizar pedidos com mais agilidade, escanear produtos e cadastrar clientes sem que eles precisem encarar novas filas para chegar ao checkout no ponto de venda”, explicou.

Marcos Lima destaca que a reinauguração representa um momento simbólico e estratégico para a rede. “Essa foi a nossa primeira loja, e agora ela volta ao mercado incorporando tudo o que aprendemos ao longo da jornada. Ela parece ser a mesma de antes, mas quem entrar vai perceber uma loja mais organizada, mais fluida e conectada com as necessidades atuais dos nossos clientes.”

A rede pretende realizar uma grande ação de reabertura para marcar o retorno da unidade ao cenário atacadista e varejista de São Luís. A expectativa é mobilizar a imprensa, parceiros, autoridades e a comunidade local para celebrar esse novo capítulo da história do VemKiTem, que planeja realizar uma solenidade de reinauguração com a presença da liderança do Grupo Bartolomeu.

Apoio institucional

Desde que o incidente ocorreu na unidade da capital maranhense, o VemKiTem tem recebido grande solidariedade, tanto dos clientes quanto de entidades e organizações públicas e privadas do Maranhão. Um exemplo disso é o apoio da Fecomércio MA - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, que recebeu parte da liderança da empresa na sede da entidade recentemente. A ideia da visita de cortesia foi estreitar os vínculos com os órgãos do Sistema Fecomércio (Sesc e Senac).

“Nós temos muita gratidão por todo o suporte que nos foi oferecido no Maranhão, e a Fecomércio sempre nos estendeu a mão. Agora que estamos organizando a retomada da operação, sentimos que precisávamos expressar pessoalmente essa nossa gratidão e reunir esforços pelo fortalecimento do comércio varejista e atacadista local”, enfatizou Marcos Lima.

“A Fecomércio deseja que a rede VemKiTem tenha ainda mais sucesso nesta reinauguração.Em parceria com outros atores, apoiamos a reabertura e reafirmamos o compromisso da entidade com o fortalecimento do varejo local e a geração de emprego e renda”, destacou o presidente da Fecomércio MA, Maurício Feijó.

Rede VemKiTem | Grupo Bartolomeu

O Grupo Bartolomeu, que tem origem familiar no estado de Minas Gerais, atua nos setores de atacado e atacarejo; além da distribuição de produtos. Sua principal marca é a Tambasa Atacadistas, presente em 94% dos municípios brasileiros e cuja matriz fica em Contagem (MG).

A história do grupo Bartolomeu começou em 1915, com a atuação do jovem sapateiro de 20 anos, Miguel Bartolomeu. Anos seguintes de criatividade, inovação, extensão da variedade de produtos à venda e adaptação às demandas e aos formatos do mercado, em 1969, a então Casas Miguel Bartolomeu passou a ser chamada de Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S.A (Tambasa), por meio da abertura de uma filial em Belo Horizonte (MG).

A marca VemKiTem pertence ao Grupo Bartolomeu. A unidade de São Luís (MA), aberta em junho de 2023, foi a primeira loja VemKiTem do Brasil, e também o primeiro negócio do grupo Bartolomeu fora do estado de Minas Gerais. Além da capital maranhense, o VemKiTem já possui unidades em Valparaíso (GO), Maringá (PR), Recife (PE) e Fortaleza (CE). A sexta unidade, em Goiânia (GO), será inaugurada nos próximos meses. O plano de expansão da rede prevê a instalação de 50 unidades VemKiTem em todo o país, nos próximos anos.