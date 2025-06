Cooperativas reforçam agenda verde com iniciativas sustentáveis

Com a chegada do Junho Verde, mês dedicado à conscientização e mobilização em prol da preservação do meio ambiente, cresce também a atenção para as responsabilidades ambientais dentro do setor corporativo. Mais do que uma campanha simbólica, o período tem se tornado um importante catalisador para o fortalecimento de ações voltadas à sustentabilidade.

O Panorama Sustentabilidade Corporativa 2025 da Amcham revela que houve um avanço consistente em relação ao tema nas empresas brasileiras. Neste ano, 76% das entrevistadas já adotam práticas sustentáveis com algum grau de maturidade, o que significa um salto de cinco pontos percentuais em relação a 2024. Essa tendência também é percebida no cooperativismo de crédito.

Na Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, localizada em Belo Horizonte, o projeto ‘Eu Mudo o Mundo’ tem se consolidado como um verdadeiro case na promoção da cultura ESG. Desde seu lançamento oficial em janeiro de 2024, é focado em sustentabilidade, responsabilidade social e governança ética.

Segundo a idealizadora do projeto e gerente de Comunicação e Marketing do Núcleo, Maida Sales, a iniciativa reafirma o compromisso institucional com valores que ultrapassam os resultados financeiros e estão inseridos no 7º compromisso do cooperativismo. “Nosso objetivo é integrar, de forma estruturada, ações ambientais, sociais e de governança ao modelo de atuação da cooperativa. Envolvemos desde colaboradores até a comunidade do nosso entorno para abraçar as diversas ações da cooperativa”, afirma.

Em pouco mais de um ano, o projeto já apresenta resultados expressivos e vem sendo reconhecido internamente e externamente como uma prática inspiradora às cooperativas vinculadas à Regional, de acordo com a gerente. As ações das cooperativas singulares vão desde a redução de impactos ambientais até programas de inclusão e educação financeira. “Eu Mudo o Mundo reforça o papel do cooperativismo como agente de transformação social, o que é muito importante”, ressalta.

Energia

Como forma de reduzir o consumo de energia elétrica na sede, houve a troca de todas as lâmpadas para o modelo LED. Também foi feita a instalação de sensores de presença com temporizador para acendimento automático das lâmpadas. A medida visa evitar o esquecimento de lâmpadas acesas em ambientes sem uso. Há, ainda, um coletor de lâmpadas usadas na recepção do prédio — extensivos aos demais condôminos — para que o descarte seja feito em local apropriado.

Água

Em se tratando do uso racional da água, todas as torneiras dos banheiros foram substituídas por torneiras com fechamento automático. Em 2024, houve a instalação de garrafa PET nas caixas de descarga dos banheiros do Núcleo. Com essa ação, estima-se a redução de 600 ml de água por uso de cada descarga. Levando em consideração uma média de 15 descargas por dia, serão em média 9 litros de água economizada, 45 litros de água economizada na semana e 180 litros de água economizada no mês, em cada banheiro.

Pilhas e baterias

Por meio do projeto, também foi disponibilizado um coletor de pilhas e baterias na recepção do prédio — também extensivo aos demais condôminos — para descarte dos materiais em local apropriado.

Sustentabilidade

Tendo como meta a eliminação do plástico no dia a dia, houve a substituição desse material por biodegradáveis. Além da priorização do uso de canecas de porcelana e copos de vidro, os copos de plástico, por exemplo, passaram a ser de papel. O mexedor de café de plástico foi trocado pelo modelo de madeira. Já os materiais gráficos do escritório passaram a ser impressos em papel ecológico.

Doações

Com o foco em causas sociais, a Unicred também passou a incentivar e receber doações diversas destinadas a diversos tipos de campanhas (roupas, agasalhos, brinquedos, entre outros). Para tanto, os interessados em fazer parte da corrente do bem podem deixar os materiais no hall do prédio, onde há um coletor. “Neste momento estamos recolhendo roupas, principalmente de frio, a serem destinadas à nossa instituição parceira”, ressalta Maida Sales.

Social

Em apoio aos trabalhos sociais, uma das ações organizadas pela Unicred tem sido a realização de visitas e entrega de doações às instituições, como o Novo Céu, onde a cooperativa também incentiva o voluntariado aos seus colaboradores.

Educação

Foram colocadas placas educativas em diversas áreas no Núcleo com intuito de conscientizar e incentivar boas práticas de ESG aos colaboradores. Nos computadores, por exemplo, há frases para desligar o equipamento quando não estiver em uso para evitar desperdício de energia e, também, placas para incentivar o uso consciente de impressoras.

“Ações educativas, redução de resíduos, utilização de fontes de energia renovável não apenas protegem o meio ambiente, mas também reduzem custos operacionais e aumentam a eficiência energética. Estamos satisfeitos com os primeiros resultados de nossas iniciativas”, enfatiza Maida Sales.