GIDE Brasília: coletivo conecta influenciadores do DF

O Grupo de Influenciadores Empreendedores de Brasília (GIDE) reúne mais de 150 criadores de conteúdo do Distrito Federal desde 2019. Com sistema de acesso por convite, o coletivo promove networking e troca de experiências entre profissionais do meio digital. A iniciativa é coordenada pelo jornalista Eldo Gomes (@EldoGomes) e pela blogueira Karl Jeanneth, com eventos focados em empreendedorismo e produção de conteúdo.

O GIDE opera sob um modelo exclusivo, em que novos membros são indicados por embaixadores e aprovados pela coordenação. Para participar, é necessário comprovar relevância nas redes sociais e engajamento em ações do grupo. Os encontros incluem cafés e reuniões temáticas, com discussões sobre tendências do mercado digital. A hashtag #GideBrasília é utilizada para centralizar a divulgação das atividades nas plataformas on-line.

"Influenciadores digitais que participam de ações coletivas têm 40% mais chances de fechar parcerias comerciais duradouras", afirma Karl Jeanneth, coordenadora de eventos do grupo. De acordo com o coordenador-geral, Eldo Gomes, o GIDE acompanha essa tendência ao convidar criadores de conteúdo do Distrito Federal que se destacam pela atuação profissional e pela relevância que agregam em seus segmentos, independentemente do nicho.

A adesão ao GIDE exige conduta ética e produção ativa de conteúdo durante os eventos. Membros são avaliados por sua atuação profissional e contribuição para as discussões do coletivo. A iniciativa busca manter um ambiente qualificado, com trocas estratégicas entre influenciadores, jornalistas e empreendedores digitais de Brasília. Com crescimento constante, o grupo já planeja o calendário de encontros para o segundo semestre de 2025.

Website: https://www.eldogomes.com.br/gidebrasilia/