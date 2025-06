Papa Johns lança sua primeira pizza de croissant, oferecendo aos amantes de pizza a mordida mais crocante de todos os tempos

A Papa Johns está elevando a experiência da pizza com o lançamento mundial de sua mais recente inovação: a novíssima pizza de croissant. A pizza de croissant combina com delicadeza a textura delicada e folhada de um croissant amanteigado com os sabores ousados ??da pizza Papa Johns, dando vidaàpromessa da marca Better Ingredients. Better Pizza.® através do artesanato, qualidade e inovação.

Papa Johns Croissant Pizza takes the brand’s signature promise of Better Ingredients. Better Pizza. even further – delivering innovation, craftmanship and quality through every crisp, buttery layer.

Uma pizza tão habilmente elaborada merece ser entregue com um estilo artístico de vanguarda. É por isso que a Papa Johns se uniuàKidSuper para criar uma bolsa térmica de edição limitada, a bolsa térmica Papa Johns x KidSuper, inspirada no artesanato da pizza de croissant.

Com lançamento em nove mercados, a pizza fará sua primeira aparição nos EAU. Homenageando a massa clássica, a pizza de croissant proporciona uma mordida crocante, leve e em camadas, com uma crosta amanteigada trançada e deliciosamente folhada. Os clientes podem personalizar sua pizza com uma variedade de coberturas para uma mordida repleta de sabor.

Chris Lyn-Sue, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral Internacional da Papa Johns, disse: "Como uma marca criada com base em inovação, distinção e qualidade, buscamos inspiração na cultura gastronômica mundial e a transformamos em experiências novas e empolgantes que se destacam. Realizamos uma ampla pesquisa para entender o que os consumidores esperavam de nossa próxima inovação internacional. A pizza de croissant obteve uma pontuação alta em todos os mercados.

Também exploramos o auge das combinações de croissant na cultura gastronômica, do "cronut" ao "crookie", e vimos uma oportunidade de levar esta mesma inovaçãoàpizza. Após um ano de desenvolvimento, temos orgulho de unir dois ícones amados em um produto delicioso e desejável que traz algo novo e promissor para a categoria QSR.

Conhecida por designs conceituais e uma linguagem visual distinta, baseada em narrativas, a KidSuper traz um enfoque lúdico, porém sofisticado,àbolsa térmica Papa Johns, criada exclusivamente para a pizza de croissant. A bolsa celebra a criatividade e o artesanato, ecoando tanto o espírito artesanal da pizza de croissant como o compromisso da Papa Johns com a qualidade. A alça trançada da bolsa espelha a massa trançada artesanal da pizza, o zíper se curva delicadamente em forma crescente e as bordas suaves imitam as dobras fofas da icônica massa folhada. A bolsa térmica Papa Johns x KidSuper fará sua estreia oficial ainda este mês, durante a Semana de Moda Masculina Primavera/Verão 2026 (SS26) de Paris, como parte do desfile KidSuper.

Com o lançamento da pizza de croissant em todo o mundo, a bolsa térmica Papa Johns x KidSuper irá chegar às passarelas, praias e exposições em mercados selecionados. Clientes selecionados nestes destinos que pedirem a pizza de croissant poderão receber a entrega na exclusiva bolsa térmica Papa Johns x KidSuper e, se ela chegaràporta de cada um, será deles.

Para Colm Dillane, designer e fundador da KidSuper, a cooperação vai além da moda. "A KidSuper é uma marca desafiadora, criada com base na criatividade, no risco e na fidelidadeàessência do que fazemos", disse ele. "A Papa Johns é a mesma. Este não é apenas mais um lançamento de pizza; ela está expandindo os limites com criatividade e artesanato. Seja assando uma massa ou marcando um corte, o processo importa."

A pizza de croissant já está disponível nos EAU a partir de 10 de junho e estará disponível por tempo limitado nos mercados participantes: da Coreia do Sul e China ao Chile e Peru. Para mais informações ou encontrar a Papa Johns mais próxima, acesse www.papajohns.com ou baixe o aplicativo da Papa Johns.

Sobre a Papa Johns

A Papa John’s International, Inc. (Nasdaq: PZZA) abriu suas portas em 1984 com um objetivo em mente: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® (Melhores Ingredientes, Melhores Pizzas). A Papa Johns acredita que o uso de ingredientes de alta qualidade tem como resultado pizzas de qualidade superior. Sua massa original é feita com apenas seis ingredientes e é fresca, nunca congelada. A Papa Johns cobre suas pizzas com queijo muçarela de verdade, molho de pizza feito com tomates maduros que vão do péàlata no mesmo dia e carne sem aditivos. Foi a primeira rede nacional de entrega de pizzas a anunciar a remoção de sabores artificiais e corantes sintéticos de todo o seu cardápio. A Papa Johns tem sedes em Atlanta, Geórgia, e Louisville, Kentucky, sendo a terceira maior empresa de entrega de pizzas do mundo, com mais de 6.000 restaurantes em cerca de 50 países e territórios. Para mais informações sobre a empresa ou pedir pizza online, acesse www.PapaJohns.com ou baixe o aplicativo móvel Papa Johns para iOS ou Android.

Sobre a KidSuper Studios

A KidSuper foi criada por Colm Dillane. Embora a KidSuper seja mais conhecida como a marca de roupas do artista e designer Colm Dillane, ele prefere usar esse nome para marcar todos os seus empreendimentos criativos. A KidSuper é um coletivo criativo que desenha e produz roupas; pinta e realiza exposições de arte; grava músicas; e produz filmes e videoclipes, tudo isso no espaço da KidSuper no Brooklyn.

A KidSuper é uma plataforma para a abundante criatividade de Colm, e seu sucesso fez do artista e designer uma referência inesperada na moda americana. Dillane acredita firmemente que o entusiasmo é contagiante e que, independentemente do que você faça, dedicar o máximo de entusiasmo irá conquistar o coração das pessoas. "Quando você é pequeno, acredita que pode fazer qualquer coisa e que tudo é possível: você é jovem e livre. A KidSuper vive sob esta filosofia."

Colm Dillane/KidSuper ganhou o Prêmio Karl Lagerfeld especial de 2021 no prestigiado Prêmio LVMH e o CDFA/Vogue Fashion Fund de 2022. Foi indicado ao Prêmio CFDA de Designer Emergente Americano do Ano de 2022 e, no ano seguinte, ao Prêmio CFDA de Designer de Moda Masculina do Ano de 2023. Ele foi convidado para criar a Coleção Louis Vuitton Homme Outono/Inverno de 2023 e entrou para a lista BoF500 em 2023.

