Horizon3.ai arrecada US$ 100 milhões para consolidar sua posição de liderança em segurança autônoma

A Horizon3.ai, a empresa por trás da plataforma de segurança autônoma NodeZero®, anunciou hoje uma rodada de financiamento Série D de US$ 100 milhões liderada pela NEA, com participação da SignalFire, Craft Ventures e 9Yards Capital. Como parte do investimento, Lila Tretikov, sócia e diretora de estratégia de IA da NEA e ex-vice-diretora de tecnologia da Microsoft, integrará o Conselho de Administração da Horizon3.ai.

“Nos últimos quatro anos, comprovamos que o uso de inteligência artificial para hackear empresas não é ficção, mas sim uma realidade que está gerando resultados concretos e de fácil medição. Atualmente, mais de 3.000 organizações utilizam o NodeZero globalmente para realizar testes de intrusão. Estamos mantendo um crescimento de ARR superior a 100% em relação ao ano anterior e, atualmente, contamos com a Regra dos 40 positiva, o que significa que não estamos apenas crescendo, estamos crescendo de forma eficiente”, disse Snehal Antani, CEO e cofundador da Horizon3.ai. “Este aumento marca o próximo capítulo em nossa missão de liderar a categoria de Segurança Autônoma.”

“As equipes de segurança estão cansadas de caçar CVEs, falsos positivos e caixas de verificação de conformidade. "Elas querem encontrar e corrigir o que é realmente relevante, verificar se foi resolvido e retornar para casa o mais breve possível”, disse Antani. “A parte mais complexa da tarefa de um CIO é decidir o que não deve ser corrigido. A segunda etapa mais desafiadora é demonstraràdiretoria que suas iniciativas de segurança estão diminuindo consideravelmente os riscos. O NodeZero desempenha um papel crucial na diminuição da sua exposição a ameaças ao longo do tempo.”

Visando um mercado total endereçável de US$ 80 bilhões: a segurança autônoma

O mercado de segurança cibernética passa atualmente por uma mudança geracional. O NodeZero conseguiu invadir um banco com êxito em apenas 4 minutos, sem a necessidade de intervenção humana, um tempo consideravelmente inferior ao tempo de resposta da equipe de segurança do banco e de suas ferramentas avançadas. Da mesma forma, os adversários utilizam a IA para aumentar exponencialmente a sofisticação, a complexidade, a velocidade e a escala dos ataques. A tese do Horizon3.ai é simples: o futuro da segurança cibernética será dominado por algoritmos que lutam contra algoritmos — na velocidade das máquinas — com exceção dos seres humanos. Isso exige uma reconstrução profunda de cada parte do conjunto de ferramentas de segurança cibernética. E, para fazer isso de forma eficaz, é necessário ter um profundo conhecimento sobre a dinâmica dos invasores, assim como um sistema de IA capaz de fazer uso de insights ofensivos para promover melhorias defensivas. A Horizon3.ai está na vanguarda dessa transformação.

“A Horizon3.ai já percebeu o que outros estão apenas começando a imaginar. O NodeZero é um sistema de segurança totalmente autônomo que opera em ambientes de produção ao vivo — executando ataques reais, identificando riscos reais e fornecendo resultados reais”, disse Antani.

Movido pelo aprendizado baseado em reforço, raciocínio gráfico e IA, o NodeZero não simula adversários — ele pensa e se comporta como um. A cada ataque cibernético contra sistemas de produção, o NodeZero coleta dados de treinamento utilizados para aprimorar seus algoritmos, criando uma vantagem de dados composta que nenhuma outra plataforma consegue igualar. Esta é a base para a próxima era da segurança cibernética, onde a inteligência artificial não apenas identifica riscos, como também aprimora continuamente as defesas. A Horizon3.ai não está em busca do futuro — ela o está construindo.

Uso dos recursos: acelerando rumo ao futuro

Com este financiamento, a Horizon3 acelera o progresso em três áreas estratégicas:

Expandir por meio de parceiros – Dobrando o seu ecossistema de parceiros para satisfazer a crescente demanda nas Américas, EMEA e APAC.

– Dobrando o seu ecossistema de parceiros para satisfazer a crescente demanda nas Américas, EMEA e APAC. Inovação de produtos – Expandindo para testes de intrusão em aplicativos da web, gerenciamento de vulnerabilidades e defesa de precisão, onde o NodeZero tem a capacidade de corrigir descobertas e ajustar ferramentas de defesa.

– Expandindo para testes de intrusão em aplicativos da web, gerenciamento de vulnerabilidades e defesa de precisão, onde o NodeZero tem a capacidade de corrigir descobertas e ajustar ferramentas de defesa. Conquistando o mercado federal – Ampliando o seu sucesso com a Base Industrial de Defesa por meio do programa Continuous Autonomous Pentesting (CAPT) da NSA, intensificando a utilização do FedRAMP e expandindo para tarefas secretas e ultrassecretas para ajudar a proteger os sistemas de missão mais crítica do país.

“O que nos atraiu na Horizon3.ai foi a clareza de sua missão e a rapidez com que a executam”, disse Aaron Jacobson, sócio da NEA. “Eles estão estabelecendo um novo nível de segurança — a segurança autônoma — e já são a opção ideal para as equipes vermelhas e azuis. Estamos empolgados em liderar esta rodada e apoiar a próxima etapa de expansão da empresa.”

“Snehal e a equipe da Horizon3.ai estão lidando com uma das maiores dificuldades da segurança digital: a automação de ambos os lados para garantir a máxima defesa contra ataques automatizados e controlados por IA”, disse Lila Tretikov, sócia e responsável pela estratégia de Inteligência Artificial da NEA. “Seus clientes adoram o NodeZero, e a equipe demonstrou operar com excelência em escala, e é por isso que a Horizon3.ai está revolucionando a maneira como a segurança é implementada. Estou entusiasmada para me integrar ao conselho e colaborar na elaboração deste próximo capítulo.”

O impacto é imediato e mensurável. Em um teste de intrusão recente, o NodeZero teve acesso a informações confidenciais sobre um projeto de porta-aviões dos Estados Unidos por meio de um fornecedor terceirizado. Não houve envolvimento humano no teste de intrusão. A plataforma comprometeu a rede de forma autônoma, obteve acesso a dados confidenciais e, em seguida, orientou os defensores sobre como proceder para prevenir uma violação.

“O meu antigo chefe costumava dizer: “Não me diga que estamos seguros, mostre-me, depois mostre-me novamente amanhã e na próxima semana, pois nosso ambiente está constantemente em mudança e o inimigo tem direito de voto”, disse Antani.

Para saber mais sobre o NodeZero, acesse www.horizon3.ai.

Para perguntas da mídia e entrevistas, consulte o contato com a mídia a seguir.

Sobre a Horizon3.ai

A Horizon3.ai é líder em segurança autônoma. A nossa plataforma, NodeZero, identifica e investiga constantemente rotas de ataque reais para que os defensores possam corrigir o que é relevante e comprovar sua segurança. Fundada por ex-operadores de segurança cibernética das Forças Especiais dos EUA e especialistas em segurança corporativa, a Horizon3.ai conquistou a confiança de mais de 3.000 organizações globais, variando desde empresas da Fortune 500 até parceiros nacionais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250610162426/pt/

Contato com a mídia:

Ed Kraft

SourceCode Communications

horizon3@sourcecodecomms.com