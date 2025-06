Conexões pessoais podem impulsionar o sucesso profissional

Estudos sobre saúde emocional e gestão de pessoas apontam que vínculos interpessoais no ambiente de trabalho estão relacionados a aspectos como motivação, engajamento e desempenho dos profissionais. Em um cenário de alta competitividade e mudanças constantes, essas conexões se tornam ainda mais relevantes. Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), “um bom trabalho pode proporcionar senso de propósito, pertencimento e realização, assim como status social e apoio”. Embora muitas empresas já adotem programas de bem-estar, o desafio ainda persiste em transformar essas ações em resultados concretos no dia a dia corporativo.

A especialista Fernanda Maiochi, terapeuta integrativa com mais de duas décadas de atuação em multinacionais, aponta que muitas organizações investem em programas internos de saúde emocional, rodas de conversa, políticas de escuta ativa e dinâmicas de integração, porém, tais ações isoladas nem sempre são suficientes. “As conexões para darem impacto em performance precisam ser criadas com o tempo. Turnover alto, pouco contato, trocas frequentes podem ser motivos de não ver o resultado”, explica.



Dados do Relatório de Bem-Estar no Trabalho da Ipsos indicam que 42% dos profissionais brasileiros relatam níveis elevados de estresse. Segundo Fernanda Maiochi, conexões verdadeiras favorecem o engajamento, reduzem o estresse individual, oferecem segurança, promovem pertencimento e tornam o ambiente mais colaborativo. “Isso impacta diretamente na produtividade e na entrega”, acrescenta.

A especialista destaca ainda que diversos fatores podem dificultar a criação desses vínculos: lideranças que não permitem vulnerabilidade, foco excessivo nas entregas e modelos de trabalho que limitam o contato interpessoal. “Estes podem ser os principais motivos pelos quais as empresas hoje sentem o impacto da baixa produtividade, mesmo investindo alto em programas de desenvolvimento e capacitação”, afirma.

“Diante dos desafios de saúde mental, engajamento no trabalho e baixos resultados, promover conexões interpessoais de forma estruturada se mostra uma medida eficaz e estratégica. Para empresas, investir em iniciativas que conectem seus colaboradores pode representar um diferencial competitivo — tanto nos resultados quanto na retenção de talentos. O fortalecimento das relações entre colaboradores é, cada vez mais, um componente essencial para o sucesso sustentável das organizações”, ressalta Fernanda Maiochi.

Práticas que fortalecem conexões no ambiente de trabalho

Com base na sua experiência, Fernanda Maiochi aponta algumas práticas que podem apoiar profissionais a desenvolver conexões seguras, autênticas e duradouras no ambiente corporativo:

Escuta ativa : estar presente na conversa, ouvindo com atenção e interesse, sem interromper ou julgar, fortalece a confiança entre colegas;

Sair da zona de conforto : participar de conversas difíceis, abrir espaço para o novo e interagir com perfis diferentes estimula o crescimento e amplia possibilidades de relacionamento;

Autoconhecimento e flexibilidade : compreender limites e potenciais favorece interações autênticas. Estar aberto a diferentes formas de pensar e agir promove uma convivência mais colaborativa;

Desenvolver inteligência emocional : reconhecer e gerenciar emoções, além de perceber as dos outros, é essencial para manter relações saudáveis e evitar conflitos desnecessários;

Alinhamento de valores: conexões genuínas nascem com mais facilidade quando há coerência entre os valores do profissional e a cultura organizacional, favorecendo engajamento e sensação de pertencimento.

Estratégias corporativas para fomentar vínculos

“As empresas podem adotar estratégias estruturadas para fortalecer os vínculos entre colaboradores, promovendo ambientes mais conectados e colaborativos. Entre as ações recomendadas, destaca-se a promoção da colaboração, com incentivo à troca de ideias e compartilhamento de conhecimento, contribuindo para relações mais fortes e um ambiente produtivo”, sugere Fernanda Maiochi.

“Além disso, investir em uma cultura organizacional mais engajadora, que valorize a autonomia dos funcionários, o reconhecimento e a comunicação aberta, favorece conexões humanas e significativas no dia a dia”, completa.

Programas de mentoria também têm se mostrado eficazes no desenvolvimento de talentos e no fortalecimento das relações profissionais. Segundo o relatório "2024 Talent Trends" da SHRM, 63% das organizações planejaram lançar programas formais ou informais de mentoria em 2024, em resposta à demanda por coaching personalizado e desenvolvimento contínuo.

Para saber mais sobre práticas que promovem conexões no ambiente de trabalho, basta acessar o site e o LinkedIn da especialista Fernanda Maiochi.

Website: https://www.fernandamaiochi.com.br/