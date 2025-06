Concierge personalizado atua em hospitalidade de luxo

O conceito de hospitalidade no mercado de alto padrão está mudando. Segundo dados da Coherent Market Insights, o mercado global de serviços de concierge de luxo (serviço personalizado que auxilia clientes com tarefas, reservas ou solicitações específicas), estimado em US$ 681,6 milhões em 2025, deve ultrapassar US$ 1,2 bilhão até 2032.

A valorização da personalização também aparece no State of Personalization Report 2024, que mostra que 89% dos tomadores de decisão consideram a personalização essencial para o sucesso de seus negócios nos próximos três anos. Para Roberto Pinheiro, CEO da MyDoor, proptech brasileira especializada em segundas residências de alto padrão, essa mudança de comportamento já se reflete no setor: “Já não basta mais oferecer uma casa impecável, os consumidores querem experiências únicas, personalizadas e com curadoria de alto nível. Essa mudança de expectativa impulsiona a demanda por serviços de concierge de luxo e redefine o que significa oferecer hospitalidade em segundas residências”.

Ele explica que “a hospitalidade de alto padrão precisa ser mais do que acolhedora, ela precisa ser inesquecível. O consumidor busca conveniência, mas também experiências únicas, que reflitam seu estilo de vida, desejos e expectativas. Nesse cenário, o concierge de luxo se tornou indispensável, porque une excelência operacional à sensibilidade na entrega de serviços customizados”.

Segundo Roberto, entre as principais demandas dos clientes estão o planejamento de experiências gastronômicas com chefs renomados, roteiros culturais e wellness com curadoria. O serviço de concierge também inclui a gestão da casa, compras, reservas e outros cuidados que garantem conforto e praticidade antes mesmo da chegada do hóspede.

A personalização como diferencial competitivo

De acordo com Roberto, a tendência se intensifica também no Brasil, onde o mercado de segundas residências cresce com força. “As experiências estão ganhando força em todos os mercados e com segundas residências não poderia ser diferente. O comportamento do consumidor brasileiro acompanha o que vemos no exterior: busca por exclusividade, agilidade e, sobretudo, por uma experiência alinhada aos seus valores pessoais. É isso que transforma uma estadia em algo memorável.”

"A expansão global do mercado de concierge de luxo acompanha a tendência de personalização no setor de hospitalidade e imóveis premium. A integração entre tecnologia, curadoria e excelência em atendimento pode ser o fator estratégico para o setor", completa.

