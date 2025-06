Grupo Unità apresenta soluções em bombeamento na IFAT Brasil 2025

O Grupo Unità, por meio da Lepono do Brasil, participará da IFAT Brasil 2025, feira internacional de tecnologias ambientais, que será realizada de 25 a 27 de junho no São Paulo Expo, em São Paulo (SP). A presença no evento marca um momento estratégico para a empresa, que vem expandindo sua atuação no setor de saneamento.

Organizada pela Messe München do Brasil, a IFAT Brasil reúne os principais players do setor de gestão de água, esgoto, resíduos e energia. O evento promove o encontro entre fornecedores, especialistas e autoridades públicas para apresentar soluções, fomentar negócios e impulsionar a inovação em toda a cadeia de tecnologias ambientais.

Segundo Darcio Machado, Gerente Comercial Industrial do Grupo Unità, a participação é uma oportunidade de fortalecer a marca no mercado nacional: “A expectativa para a IFAT é muito positiva. Trata-se de uma feira estratégica para o setor ambiental e saneamento, e acreditamos que será uma excelente oportunidade para reforçar a presença da Lepono no mercado brasileiro, especialmente após os avanços que tivemos nos últimos meses”.

Durante a feira, a Lepono do Brasil apresentará um portfólio de soluções voltadas às demandas do saneamento básico: “Um dos destaques será as nossas bombas submersíveis WQ, bombas axiais e de eixo vertical da linha ZLB e acessórios para instalação”.

A empresa também destacará como suas tecnologias se alinham às exigências do Novo Marco Legal do Saneamento: “Iremos mostrar a importância de aliar eficiência energética, durabilidade e competitividade de preços e também vamos destacar nossa estrutura local e a capacidade de suporte técnico e logístico para atender todo o território nacional”, afirma Darcio.

A IFAT Brasil 2025 reunirá mais de 300 marcas nacionais e internacionais e contará com espaços dedicados à inovação, economia circular, gestão hídrica e sustentabilidade. Entre os destaques estão as arenas Blue Stage, Orange Stage, Arena de Demonstração e Arena de Inovação e Startups.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Recife (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em trabalhar no Brasil com o segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai e Paraguai.

