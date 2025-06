InfraFM 2025 discute soluções para ambientes corporativos

De 9 a 11 de junho, o Pavilhão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, será palco do 20º Congresso InfraFM e da 12ª Expo InfraFM — eventos dedicados ao Facility, Property e Workplace Management.



Com foco em inovação, sustentabilidade e liderança, os encontros vão reunir especialistas e executivos de destaque para compartilhar conhecimento e apresentar soluções voltadas à gestão de ambientes corporativos.



Durante os três dias, o Congresso InfraFM receberá 57 palestrantes que trarão insights e estudos de caso do setor divididos em oito temas e dois palcos: Estratégia, Gestão de Terceiros, Workplace, ESG, Wellness, Prédios Existentes, Operações e Tecnologias. A entrada é paga e a inscrição pode ser feita on-line neste link.



Já nos dias 10 e 11 de junho, além das palestras do Congresso, os profissionais do setor terão a oportunidade de acompanhar 101 uma palestras gratuitas na Arena de Soluções para FM, com especialistas do mercado, que vão explorar as últimas tendências no gerenciamento de edifícios e espaços de trabalho mais inteligentes e sustentáveis. Programação completa aqui na edição digital da revista InfraFM. A entrada é gratuita e o credenciamento pode ser feito on-line neste link.



A organização do evento é do Italian Exhibition Group (IEG), que traz a relevância de ser um dos mais importantes organizadores de feiras e eventos da Europa.



Assuntos como o uso da inteligência artificial no gerenciamento e planejamento de ambientes corporativos, sustentabilidade e produtividade, tecnologia e mão de obra, ambientes saudáveis, segurança privada, espaço físico e cultura organizacional e contratos inteligentes são apenas alguns dentro do universo temático do Congresso Infra FM.



Haverá dois palcos no auditório principal e quatro arenas de apresentação com palestras que começam às 9h55 e vão até às 18h30, dependendo do dia (a abertura oficial no dia 9 será às 14h), com intervalos de uma hora e meia para visitação da Expo InfraFM.



Na abertura do dia 9, às 14h30, o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, traz o tema “Qual o impacto da gestão de FM frente às cidades sustentáveis?”, seguido de um outro assunto de relevância: “Como a Inteligência Artificial está redefinindo a eficiência operacional em Facilities”, ministrada por Helbert Costa, CEO e fundador da Adalink.



Temas que movimentam o setor



Entre os diversos temas, algumas novidades se destacam na grade de conteúdo. De situações caóticas ainda é possível crescer? É o que Lilian Ester Lohmann, gerente de CSC na Unimed Federação/RS e Ivson Fonseca, gestor de Manutenção Predial na Cacau Show, vão abordar na palestra “Como usar situações caóticas como oportunidade de crescimento”, às 11h, no dia 10. Na mesma lógica de ação, Bruno Amabile, engenheiro civil-acústico, fala às 15h, também no dia 10, sobre “Acústica Inteligente: como transformar custo em benefício”.



Ainda no dia 10, às 17h30, Adelqui Bohrer, diretor na Escola de Gestão Método SGN (By Base Facilities e Columbia Suprimentos) vai apresentar a palestra “A nova liderança em facilities: menos chefes, mais facilitadores de cultura”.



No dia 11, a palestra “Mobilidade corporativa sustentável: o papel do fretado na redução do congestionamento urbano e na promoção de ambientes mais verdes” será ministrada por Antônio Carlos Gonçalves, CEO e cofundador do Fretadão, que acontece às 12h. Às 16h30, será a vez de Cintia Saade, líder de Alimentação e Keila Hanashiro, head of Hospitality & Facilities, ambas da TOOLS Digital Services, tratarem de “Uma Gastronomia que transforma o local de trabalho e contempla o social e ambiental”.



Serviço:

Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2025

Horários: dia 9 das 14h às 20h e dias 10 e 11 das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP.



Mais informações: IEG Brasil | IEG Expo

Website: https://iegbrasil.com.br/