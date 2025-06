Brindes personalizados fortalecem estratégias de marca

Brindes promocionais continuam sendo amplamente utilizados por empresas em feiras, congressos e eventos corporativos. De acordo com o estudo Ad Impressions Study 2023, realizado pelo Advertising Specialty Institute (ASI), os consumidores afirmam lembrar da marca presente em um brinde recebido nos últimos dois anos. Além disso, outros mantêm esses produtos por pelo menos 12 meses, o que reforça sua eficácia no fortalecimento da marca e na geração de leads qualificados.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, afirma que o planejamento estratégico tem papel central nesse tipo de ação. “Brindes eficazes precisam refletir o posicionamento da marca e dialogar com o perfil do público presente no evento. É esse alinhamento que transforma um presente em um ponto de contato eficaz com o consumidor”, explica.

De acordo com Pereira, brindes com identidade visual personalizada funcionam como extensão da comunicação institucional. “Quando bem projetados, esses itens ajudam a fixar valores da marca e contribuem para a diferenciação no mercado”, acrescenta.

O executivo também observa que brindes úteis e criativos favorecem o engajamento do público. “A combinação entre funcionalidade e apelo visual aumenta as chances de o item ser incorporado à rotina do participante. Isso reforça a presença da marca no dia a dia”, afirma.

Outro ponto abordado é a visibilidade prolongada dos brindes. Itens como mochilas, garrafas reutilizáveis e canetas continuam circulando mesmo após o evento, muitas vezes sendo compartilhados nas redes sociais. “Esse prolongamento da exposição gera um alcance espontâneo valioso para a marca”, pontua Pereira.

Na seleção dos produtos, ele recomenda considerar perfil, idade e contexto do público. “Em eventos formais, brindes corporativos e discretos funcionam melhor. Já em eventos de interação ou públicos mais jovens, dá para usar opções mais criativas ou com apelo visual”, afirma.

Sobre a qualidade dos itens, Pereira comenta: “A durabilidade e o acabamento refletem diretamente na percepção sobre a empresa. Por isso, recorremos a técnicas como gravação a laser e impressão UV 360°, que garantem sofisticação e resistência”.

A expectativa, segundo o porta-voz, é de que o uso de brindes continue em expansão. “A ação só funciona bem quando está alinhada a um planejamento de marketing mais amplo. Quando isso acontece, o brinde se transforma em um elo entre marca e público, com retorno visível”, conclui.

