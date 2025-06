Setor de seguros cresce 12,2%, impulsionado por franquias

O mercado de seguros brasileiro encerrou 2024 com um crescimento expressivo de 12,2%, atingindo R$ 751,3 bilhões em arrecadação, de acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). As indenizações totalizaram R$ 504 bilhões, um aumento de 7,8% em relação a 2023, impulsionado pela maior demanda por proteção em um cenário de recuperação econômica.

Para André Costa, CEO da Touareg Seguros, esse avanço reflete mudanças estruturais no setor, como a popularização de produtos voltados à pessoa física, o fortalecimento dos canais digitais e, principalmente, a capilarização promovida por redes franqueadas. Em um país de dimensões continentais, segundo o executivo, o modelo de franquias tem permitido a regionalização do atendimento, combinando eficiência operacional com proximidade e personalização.

“Outro aspecto que tem impulsionado as franquias é a baixa necessidade de capital inicial, em comparação com outros modelos de negócio, aliada ao suporte operacional oferecido pelas seguradoras franqueadoras. Isso tem contribuído para a interiorização dos serviços e a inclusão de regiões historicamente com baixa penetração de seguros no Brasil”, afirma Costa.

Nesse contexto, a Touareg Seguros registrou um crescimento de 163% no volume de prêmios no início de 2024, impulsionado pela expansão de sua rede de 330 franquias — que hoje representam 60% dos negócios da companhia — e pela diversificação do portfólio, com produtos como consórcios. A empresa planeja chegar a 400 unidades até o fim de 2025, alinhada à projeção de crescimento do setor.

“O modelo de franquias possibilita escalar com agilidade e levar soluções personalizadas a diferentes mercados”, afirma o CEO da Touareg. “Além disso, a integração de produtos como seguros e consórcios fortalece a relação com o cliente, oferecendo um ecossistema completo de proteção e planejamento financeiro”, complementa.

A CNseg projeta que o setor manterá sua trajetória de crescimento em 2025, com destaque para a digitalização de processos e automação na subscrição; seguros especializados, como proteção cibernética e para PMEs; e modelos híbridos de distribuição, combinando corretores tradicionais, franquias e plataformas digitais.

“O mercado de seguros está em expansão e a tendência é seguir crescendo, com mais pessoas buscando proteção e planejamento. O modelo de franquias tem papel fundamental nesse cenário, já que permite levar atendimento de qualidade e soluções personalizadas para cada região do país”, finaliza o CEO da Touareg.

Com atuação nacional, a Touareg integra o Grupo REAG, um dos maiores grupos financeiros independentes do país, e oferece soluções em seguros, consórcios e serviços financeiros, sempre pautada por três pilares: inovação, capacitação e suporte próximo aos franqueados.

Website: https://www.linkedin.com/company/touareg-corretora-de-seguros