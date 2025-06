Salton promove Ciclos & Vinhas e reúne setor vitivinícola

Cerca de 500 pessoas - entre estudantes, produtores parceiros e profissionais do agronegócio - participaram da quarta edição do “Ciclos & Vinhas – Semeando a Sustentabilidade”, realizada na quarta-feira, 4 de junho de 2025. Promovido anualmente pela Salton, o evento aconteceu em frente à sede da vinícola, no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves, e contou com Mostra Técnica e uma série de palestras que trouxeram atualizações e novidades do setor. A edição bateu recorde de expositores, com mais de 30 empresas e cerca de R$ 2,5 milhões em negócios gerados durante o evento.

Consolidado como um dos principais encontros sobre viticultura no país, o evento apresentou alternativas para o cultivo da uva, com foco em práticas sustentáveis e soluções que otimizam o trabalho no campo. Entre as iniciativas compartilhadas pela equipe da vinícola, destacou-se a eliminação dos herbicidas nos vinhedos próprios da Salton, na unidade de Santana do Livramento (RS) - resultado das ações implementadas pela área de viticultura, apresentadas pelo coordenador Junior Marques. A apresentação foi amplamente prestigiada por alunos de cursos técnicos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), do campus de Bento Gonçalves.

Em sua apresentação, Marques detalhou algumas inovações presentes na unidade da Salton na Campanha Gaúcha, como a plantadeira de videira, que consegue plantar, em média, 6 mil mudas por dia - o que equivale a mais de um hectare/dia. “Na unidade de Santana do Livramento, cerca de 80% dos nossos processos produtivos são tecnológicos. Temos máquinas para desbrotar o caule, outras que desfolham a região dos cachos, mais uma para despontes e cortes de galhos laterais indesejáveis. A nossa colheita também é mecanizada e agora, neste ano, nossa plantação passou a ser automatizada. Nenhum processo na Azienda Domenico é 100% manual”, resume Marques.

A rodada de palestras do evento contou também com um painel conduzido pelo diretor-presidente da vinícola, Mauricio Salton. Na apresentação “Perspectivas Salton” foram abordados os últimos dados da vinícola, bem como os desafios e as oportunidades do mercado. A programação integrou conhecimento técnico, inovação e troca de experiências, com outras palestras que falaram sobre o futuro do campo, como mudanças climáticas, planejamento sucessório e contratação segura de colaboradores para a safra.

Ao abordar o planejamento sucessório nas propriedades rurais, Leandro Caon, sócio e advogado da Dupont Spiller Fadanelli Advogados, ressaltou a importância de o agricultor refletir sobre esse tema em família sempre que possível. “O viticultor possui um patrimônio significativo ligado à terra, à produção e à continuidade do negócio familiar. Esse cenário foi construído ao longo de gerações. Por isso, é essencial discutir a preservação e a sucessão organizada desse patrimônio. A continuidade do negócio familiar e como evitar litígios, além de preservar a identidade e o legado, são algumas das pautas relacionadas ao planejamento sucessório e patrimonial que precisam ser debatidas”, detalha Caon.

Tecnologia e inovação presentes na Mostra Técnica

As mais de 30 marcas que participaram da Mostra Técnica do Ciclos & Vinhas apresentaram ao público tecnologias que trazem mais agilidade, economia e, claro, sustentabilidade no manejo das videiras. Entre as soluções que o público teve acesso estava a Desfolhadeira Pneumática, máquina apresentada pela empresa Tecnofrutt. O equipamento é responsável por fazer a desfolha no final da florada e ajudar na limpeza floral, assim propiciando menos doenças nas videiras. Tem uso sugerido para os meses de outubro e novembro, com destaque para o sistema hidráulico independente e pneumático. Isso permite que a desfolhadeira seja usada em todas as formas de condução do vinhedo - latada, espaldeira e Y. “O ar é produzido através de um compressor e é conduzido até a base da máquina, local que ocorre a desfolha. Projetada para ser fixada na frente de tratores, torna o trabalho mais rentável e com maior comodidade ao operador. Ao invés do agricultor precisar contratar de 15 a 20 pessoas para esse serviço, a máquina desempenha essa função e gera economia e agilidade para a família produtora”, explicou Anderson Benato, diretor da Tecnofrutt.

A programação iniciou pela manhã e seguiu até à noite, reunindo produtores de uva de diversos cantos do Estado. “Esse tipo de iniciativa é bem importante, pois assim podemos descobrir novas oportunidades de trabalho, além de conhecer novos implementos e maquinários que poderemos usufruir na agricultura e facilitar nossa rotina. Já estive em outras edições e é sempre uma experiência muito proveitosa”, avalia Ivana Ziero, produtora de Farroupilha. Vindo de Santana do Livramento diretamente para o Ciclos & Vinhas, Pedro Henrique Escosteguy reforçou o entusiasmo pelo fato de ter acesso a tantas oportunidades em um mesmo espaço. “Especialmente para nós que estamos distantes do centro do Estado, na Campanha, é uma troca de experiências muito grande e importante. Aqui encontramos pessoas que nos falam tanto da parte técnica quanto da parte comercial”, explicou.

Website: https://jornadaconsciente.salton.com.br/