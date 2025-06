HR Tech Nexti chega a 500 mil trabalhadores atendidos

A Nexti alcançou o marco de 500 mil colaboradores diretamente atendidos por sua tecnologia. Esse resultado foi conquistado três anos após a aquisição pela Caatinga Capital.

Marcelo Gomes, CEO da Nexti, afirma que os números atingidos são um reflexo direto da cultura da empresa. “Nossos ideais e objetivos formam a base que permite a Nexti não só ter vivido esse crescimento exponencial nos últimos anos, mas também projetar crescimentos ainda maiores para os anos que virão”, comemora.

O executivo relembra o histórico da empresa, que surgiu como uma empresa de serviços de segurança privada, desenvolvida para resolver desafios da gestão de pessoas dentro de uma grande operação. “Com o tempo, ficou claro que essa tecnologia poderia transformar o setor de Recursos Humanos (RH) de muitas outras empresas. Assim, demos um passo além”, conta.

De acordo com ele, os setores de RH e Departamento Pessoal (DP) enfrentavam dificuldades diárias, como controle de ponto manual e ineficiente, erros em cálculos trabalhistas e pagamentos, além da falta de dados para tomada de decisão.

“As empresas têm desafios muito similares em relação à gestão de capital humano, como muito processo, papel, rotina e burocracia que, se não forem bem executados, o negócio trava”, explica. “Nesse cenário, nós buscamos centralizar tudo isso com tecnologia de ponta”, detalha.

Transformação digital no RH é prioridade

Segundo um levantamento realizado pela Ahgora by TOTVS e divulgado pelo portal Ti Inside, cerca de 30% dos profissionais de RH ainda não utilizam softwares para gestão de pessoas. O estudo ainda evidenciou que as principais tarefas que incluem algum tipo de tecnologia para sua realização são registro e gestão de ponto (60%), folha de pagamento (51%), gestão de férias (45%) e atração e seleção (40%).

Marcelo ressalta que uma HR Tech (startups que produzem softwares ou hardwares para automatizar processos de RH), pode auxiliar as companhias de diversas formas na digitalização de serviços e processos.

“Nossa tecnologia, por exemplo, pode trazer mais eficiência, automatização de processos, eliminação de papel, redução considerável de custos, mais agilidade na rotina de trabalho e tempo para dar mais ênfase ao lado estratégico do negócio”, explica.

Ele também destaca as principais dores que as organizações enfrentam quando o assunto é transformação digital no RH:

Resistência dos times na adoção da inovação;

Mercado oferece ferramentas que prometem um processo linear de transformação, quando na verdade a transformação digital tem uma série de desafios e contexto de negócios complexos. Ou seja: não é só contratar um software;





Dificuldade em encontrar um SaaS (Software as a Service) que centralize todas as soluções numa só ferramenta.

Após atingir a marca de meio milhão de trabalhadores impactados pelos serviços da Nexti, o CEO afirma que a meta é continuar inovando, criando novas soluções e ampliando esse número, chegando a um milhão de colaboradores impactados.

Para mais informações, basta acessar: www.nexti.com