Brasileiros ampliam busca por vagas internacionais

A busca por oportunidades de trabalho internacionais tem ganhado força entre os brasileiros, impulsionada por fatores como qualidade de vida, crescimento profissional e estabilidade econômica. Ao mesmo tempo, empresas estrangeiras, principalmente nos Estados Unidos, ampliam o recrutamento de talentos brasileiros devido à alta qualificação técnica e adaptabilidade cultural desses profissionais.



Segundo uma pesquisa da plataforma TechFX, 53,65% dos brasileiros que conseguiram uma vaga em uma empresa internacional utilizaram o LinkedIn como ferramenta principal para se conectar com empregadores estrangeiros. Indicações de amigos também desempenham um papel importante no processo, mencionadas por 22,92% dos entrevistados. Outros meios utilizados incluem agências de recrutamento (10,42%), plataformas de emprego (8,85%) e os próprios sites das empresas (4,17%).



O crescimento do trabalho remoto também ampliou consideravelmente o acesso dos brasileiros ao mercado global, permitindo que profissionais atuem para empresas internacionais sem a necessidade de uma mudança imediata de país. Esse modelo facilita a construção de relações profissionais e, muitas vezes, abre portas para oportunidades de realocação futura.



De acordo com Kayan Fernandes Almeida, executivo comercial que atua nos EUA com emissão de vistos e gestão de times internacionais, muitos brasileiros ainda enfrentam desafios ao tentar se inserir no mercado internacional. Entre os principais obstáculos estão o desconhecimento dos requisitos legais, como os tipos de vistos disponíveis e critérios de elegibilidade, além da barreira linguística, que pode dificultar o acesso a cargos de maior responsabilidade.



“Embora muitos brasileiros tenham conhecimento do inglês, nem todos possuem o nível de fluência exigido para uma comunicação empresarial eficaz. Além disso, há o desafio da validação profissional, especialmente em áreas regulamentadas, como saúde ou engenharia, onde é necessário apresentar certificações ou realizar testes adicionais para atuar legalmente no exterior”, explica o especialista, que há 14 anos atua como executivo comercial em áreas como investimentos, seguros e imigração.



Por outro lado, Almeida ressalta que as empresas norte-americanas vêm ampliando o recrutamento de brasileiros devido à escassez de mão de obra qualificada em setores estratégicos. “O Brasil forma profissionais criativos, resilientes e com boa capacidade de resolver problemas complexos, habilidades muito valorizadas em ambientes de negócios dinâmicos como o norte-americano”.



“O brasileiro também é conhecido por sua flexibilidade cultural e facilidade de adaptação, o que facilita sua integração em equipes multiculturais. Além disso, muitos brasileiros trazem consigo uma mentalidade empreendedora, mesmo quando atuam como colaboradores, uma qualidade que é muito valorizada no mercado americano. Essa combinação de habilidades técnicas e emocionais torna o profissional brasileiro um diferencial competitivo no cenário internacional”, acrescenta.



Qualificações de destaque no mercado



Ainda segundo o especialista, nos últimos anos os brasileiros têm se destacado no mercado global por um conjunto de competências técnicas e comportamentais, fatores altamente valorizados pelas empresas internacionais, especialmente nos Estados Unidos. Entre as principais competências listadas por ele, destaca-se a formação sólida em áreas como tecnologia da informação (TI), engenharia, finanças e marketing, por exemplo.



“Outros fatores determinantes na contratação é o domínio de ferramentas digitais e metodologias ágeis, como Scrum, DevOps e Design Thinking, a experiência em ambientes de alta pressão e inovação, além do conhecimento em múltiplas linguagens de programação, softwares especializados e análise de dados, principalmente no setor de tecnologia”, ressalta.



Nas habilidades comportamentais que envolvem a interação com o outro e com si mesmo (soft skills), Almeida afirma que “a adaptabilidade e flexibilidade, a boa comunicação interpessoal e trabalho em equipe, e o perfil proativo e orientado a resultados também são muito valorizados em outros países”.



O papel das consultorias



Diante do aumento da demanda por brasileiros no mercado internacional, consultorias especializadas desempenham um papel importante no processo de transição para os Estados Unidos. Além de oferecer orientação sobre vistos de trabalho e adaptação do currículo ao formato requisitado, essas empresas ajudam a conectar candidatos a oportunidades reais e ainda podem auxiliar na preparação para entrevistas.



“Em primeiro lugar, essas consultorias oferecem orientação estratégica sobre vistos de trabalho, como o H-1B (exige conhecimento especializado), o L-1 (Transferência Intracompanhia) ou o EB-2 NIW (permite que trabalhadores com habilidades e qualificações profissionais possam emigrar permanentemente para os EUA), ajudando o profissional a entender qual categoria melhor se encaixa no seu perfil e como estruturar a documentação de forma adequada”, explica Almeida.



Ele garante, ainda, que a consultoria também pode representar um diferencial estratégico na busca por empregos internacionais. “Enquanto profissionais que tentam o processo por conta própria podem enfrentar dificuldades e riscos que comprometem suas chances de sucesso, o suporte especializado pode garantir uma abordagem estruturada, reduzir erros e acelerar o processo com maior segurança”.



Com um cenário cada vez mais competitivo e globalizado, brasileiros continuam enxergando o mercado internacional como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. “A busca por qualificação, networking e planejamento estratégico são fatores decisivos para quem deseja construir uma carreira fora do Brasil, seja atuando remotamente ou buscando realocação definitiva”, conclui o especialista.