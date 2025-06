Oftalmologia: cirurgias podem ser soluções definitivas

Algumas cirurgias oftalmológicas proporcionam a correção definitiva de problemas de visão e eliminam a necessidade de óculos ou lentes de contato. Outros procedimentos cirúrgicos exigem acompanhamento para controle de doenças a longo prazo, e algumas intervenções cirúrgicas possibilitam a prevenção, evitando a progressão para cegueira ou perda grave da visão.

As cirurgias refrativas corrigem miopia, hipermetropia e astigmatismo através da remodelação da córnea com laser, um procedimento minimamente invasivo na superfície ocular que otimiza o foco da luz na retina. Já a cirurgia de catarata substitui o cristalino opaco por uma lente intraocular, eliminando definitivamente a causa da perda de visão e restaurando a capacidade visual de forma eficaz e duradoura.

O Dr. Lucas Faria, médico oftalmologista, esclarece que a cirurgia refrativa é um procedimento oftalmológico rápido e seguro, e que o planejamento e a técnica mais indicados dependerão da avaliação individualizada para cada caso, enquanto a cirurgia de catarata é considerada um procedimento curativo capaz de restituir uma visão nítida, desde que não existam outras doenças oculares associadas.

“A tecnologia avançou significativamente na oftalmologia, desde o diagnóstico e planejamento, através de exames de imagens com aparelhos de alta tecnologia, aos procedimentos com a evolução do laser, inteligência artificial (IA) e robótica integrada. Essas inovações têm melhorado a segurança, previsibilidade dos resultados e conforto do paciente”, afirma o Dr. Lucas Faria.

Mais de 35 milhões de pessoas no Brasil têm algum grau de dificuldade visual, segundo o Ministério da Saúde (MS). A pasta também divulgou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) que revelam cerca de 285 milhões de pessoas no mundo com visão prejudicada. De acordo com a OMS, entre 60% e 80% desses casos poderiam ser evitados e dispõem de tratamento.

Para o Dr. Lucas Faria, os dados mostram uma grande lacuna no acesso à informação, além de uma deficiência na prevenção, no diagnóstico precoce e na oferta de cuidados oftalmológicos. “Entre as causas mais comuns da perda de visão evitável estão erros de refração não corrigidos — como miopia e hipermetropia e astigmatismo —, que podem ser tratados de forma simples e acessível, com a cirurgia refrativa a laser”, avalia.

Ainda segundo o oftalmologista, as cirurgias oftalmológicas são indicadas a pacientes que apresentam problemas de visão, como os chamados erros refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo), ou doenças oculares graves que necessitam prevenção de progressão para cegueira ou perda grave de visão.

“A decisão para cada caso é individualizada e feita com base em uma avaliação completa, levando em consideração o grau e tipo da doença ocular, impacto da condição na qualidade de vida, resposta a outros tratamentos menos invasivos, condições de saúde geral do paciente e exames específicos, como mapeamento de retina, tomografia de córnea, biometria e campimetria visual”, explica o Dr. Lucas Faria.

Problemas se estendem para o trânsito

O número de brasileiros com restrições na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por conta de problemas de visão em 2024 foi de 25,4 milhões, um aumento de 77% em dez anos. Em 2014, eram 14,4 milhões de motoristas que só podiam conduzir veículos com o uso obrigatório de óculos ou lentes de grau. Os dados foram divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e publicados pela Agência Brasil.

O médico pontua que doenças como glaucoma, descolamento de retina ou retinopatia diabética, que podem progredir para cegueira ou perda grave da visão, podem ser prevenidas com intervenção cirúrgica. Outro benefício das cirurgias oftalmológicas, apontado pelo especialista, é a redução de riscos associados à visão prejudicada.

“Com melhor visão, os pacientes têm menor risco de quedas, acidentes domésticos ou de trânsito — especialmente os idosos, que são mais vulneráveis. Os pacientes apresentam melhor bem-estar emocional e satisfação com a vida após cirurgias que restauram a nitidez visual. Manter uma boa visão ao longo dos anos contribui para o envelhecimento ativo, ajudando os pacientes a se manterem independentes e engajados por mais tempo”, pondera Dr. Lucas Faria.

