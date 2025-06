Rauhe assume direção de MKT e Novos Mercados na PowerOfData

A PowerOfData, empresa especializada em soluções de negócios com dados e inteligência artificial, anuncia o mestre em computação pelo ITA, Rauhe Abdulhamid, como novo diretor de marketing e novos mercados da companhia.



Essa movimentação estratégica representa um novo momento para a organização, que está expandindo sua atuação além dos mercados financeiro e varejista e ainda fortalecer sua presença em regiões-chave do Brasil, como Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



De acordo com Dalmer Sella, CEO da PowerOfData, a escolha de Rauhe está alinhada à cultura da empresa de valorizar talentos e agregar protagonismo para atender às necessidades dos clientes em um mundo cada vez mais complexo e tecnológico.



“Temos como estratégia incentivar o desenvolvimento de talentos internamente e complementar com executivos externos, quando necessário. O Rauhe é um dos talentos que chegou em 2019 com uma bagagem grande e a desenvolveu ainda mais aqui na empresa. E agora chega a uma posição estratégica para nós”, ressalta o CEO.



Com a liderança de Rauhe, a PowerOfData busca ampliar sua atuação para novos setores, incluindo empresas que buscam inovação por meio de startups, resolvendo desafios internos com tecnologia, dados e inteligência artificial (IA).



“Essa movimentação sinaliza o objetivo de expansão da empresa em atuar em novos mercados e se diferenciar da concorrência ao gerar resultados concretos de forma eficiente, aplicando expertise tanto nos mercados onde já atuamos quanto nos novos que serão explorados”, destaca Sella.



Rauhe Abdulhamid é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestre em Computação pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Como empreendedor, fundou duas startups antes de integrar ao time da PowerOfData — uma voltada para soluções em dados e robótica aplicadas à indústria alimentícia e de mineração, e outra na área educacional, com experiência prática em dados e inteligência artificial desde 2011.



Além disso, atuou como professor de Machine Learning e Internet das Coisas (IoT) e palestrante sobre Transformação Digital e IA. Nos últimos seis anos, Rauhe atuou como consultor especialista na B3 (Bolsa de Valores Brasileira), liderando projetos estratégicos relacionados à análise de riscos, produtos financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro. Atuou também em trazer novos clientes para a PowerOfData em diversos setores, como petróleo e gás, energia, mineração, segurança pública e telecomunicações.

Além disso, ele atuou no desenvolvimento de soluções de IA Generativa para segurança pública e colaborou com o time da PowerOfData na criação da plataforma de IA Generativa - PoD GenAI, que é uma solução para empresas utilizarem IA Generativa nos processos internos. "São agentes de IA que entendem do seu negócio — e falam sua língua — visando permitir que empresas transforme seus dados brutos em decisões inteligentes, com apenas uma pergunta, 100% em compliance com a LGPD", reitera Rauhe.

Além de suas contribuições tecnológicas, Abdulhamid é cofundador, marketing advisor e membro do conselho da PoD Academy, uma escola de aprendizado contínuo voltada para dados e IA desenvolvida pela PowerOfData com foco no posicionamento da marca também no setor educacional.



Com a nova posição de Rauhe, a PowerOfData deseja reforçar seu compromisso em acelerar o crescimento nos próximos anos e se consolidar como referência em setores estratégicos e inovadores.

"Ao meu ver, a PowerOfData está na fronteira do uso de dados e IA aplicada aos negócios, uma vez que buscamos ter uma visão única e pragmática de como usar os dados para construir uma visão 360º do cliente”, afirma.

“A verdadeira ‘hiper personalização’ que tanto se fala atualmente, não é apenas construir uma comunicação natural e rápida com o cliente, usando agentes de IA, mas também permitir que as empresas possam usar 100% dos seus dados internos, maximizando o potencial das suas informações, para tratar o cliente como único, por exemplo, realizando a oferta certa, no momento certo, para o cliente certo”, acrescenta Abdulhamid.

Para ele, esse tipo de visão tecnológica, aliada à visão estratégia de negócios e possibilidade de aplicar isso em qualquer mercado, e em escala, posiciona a PowerOfData como uma das principais empresas no mercado.



Para saber mais, basta acessar: http://www.powerofdata.com.br