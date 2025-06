CBYK anuncia Alcione Giovanella como novo Partner

A CBYK, empresa de serviços multidisciplinares em tecnologia, anuncia o novo Partner, Alcione Giovanella. Com mais de 20 anos de experiência no setor, o executivo tem como objetivo impulsionar o crescimento da empresa e incorporar novas unidades de negócio.

Giovanella será responsável por liderar a estratégia de transformação digital no setor financeiro, com foco na integração de soluções baseadas em inteligência artificial, squads ágeis e performance digital. Também terá como atribuição o desenvolvimento da unidade de Antifraude, com o lançamento de soluções inovadoras que envolvem monitoramento avançado, automação e IA, integradas ao portfólio atual de BPO.

“A CBYK busca consolidar seu posicionamento como referência em inteligência artificial aplicada ao setor financeiro e em segurança digital. Com minha experiência, pretendo impulsionar novos produtos e negócios e mostrar a grandeza e qualidade do trabalho da companhia”, afirma Giovanella.

Reconhecido por sua atuação no mercado de tecnologia e no atendimento a grandes clientes, o executivo acumula expertise em transformação digital, segurança da informação, tecnologia antifraude, cloud computing, ISPs, telecomunicações e banking.

Antes de ingressar na CBYK, atuava na NTT DATA, onde liderou projetos em áreas críticas como Prevenção a Fraudes, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Riscos e Compliance, Modernização e Inteligência Artificial. Giovanella também é sócio-fundador da Plataforma 4Loja e atua como vice-presidente regional da Federasul.

Website: https://www.cbyk.com