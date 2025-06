Plano de marketing estratégico guia inauguração da Doce Pele

A expansão do mercado de franquias no Brasil tem mostrado que um planejamento de marketing bem estruturado constitui um dos pilares essenciais para o sucesso de uma nova unidade. De acordo com uma matéria veiculada pelo Portal Sebrae, o dia da inauguração de uma loja é muito importante para a marca, pois é uma oportunidade única de criar uma primeira impressão positiva nos clientes. Uma inauguração bem planejada pode ajudar a impulsionar as vendas e aumentar a fidelidade do público.

Foi com essa visão que a Doce Pele Estética e Harmonização Facial estruturou a chegada de sua nova unidade em Ribeirão Preto. A estratégia para a abertura foi pautada no "live marketing", trazendo um evento imersivo que conectou clientes, influenciadores e profissionais da área da saúde e beleza em uma experiência sensorial e informativa.

Live marketing: além da inauguração, a construção da marca

A cerimônia de inauguração foi realizada no dia 19 de março e os organizadores apostaram na interação ao vivo e no engajamento direto com o público. A equipe promoveu "talks" especializados sobre saúde, bem-estar e tendências da estética, conduzidos por profissionais que atuam na área e convidados.

Durante a ocasião, temas ligados à beleza e à autoestima foram também abordados pelos palestrantes, relacionando os conceitos de estética e qualidade de vida. Foram discutidos desde os cuidados faciais e corporais no dia a dia, com a Dra. Larissa Eleodoro, fundadora da Doce Pele, até a conexão essencial entre estética e Nutrologia, apresentada pela Dra. Carla Macriani. Além disso, o evento trouxe uma discussão sobre harmonização facial descomplicada, abordando seus benefícios e desmistificando conceitos, novamente com a doutora Larissa.

A importância do planejamento de marketing na expansão de franquias

A estratégia de marketing envolveu um plano de comunicação, que incluiu:

Marketing digital: campanhas segmentadas para atração de clientes, explicando o funcionamento e serviços oferecidos pela clínica;

Parcerias com influenciadores: convidados estratégicos para ampliar o alcance da marca;

Conteúdo estratégico: divulgação consistente nas redes sociais antes, durante e após o evento;

Ações promocionais: condições especiais para quem agendasse avaliações e fechasse protocolos durante a inauguração.

Este exemplo reforça a relevância de possuir um plano de marketing estratégico que seja pautado pelo objetivo de promover uma comunicação eficiente, buscando gerar reconhecimento de marca perante o público.

Segundo Larissa Eleodoro, fundadora da Doce Pele: “Por meio de um plano de marketing estratégico, as clínicas que almejam se destacar perante o público podem reafirmar o seu compromisso de levar excelência em estética para novos mercados, garantindo não apenas o sucesso da inauguração, mas a fidelização de clientes a longo prazo”.

A rede de franquias Doce Pele possui unidades nos municípios de São José do Rio Preto - SP e Ribeirão Preto - SP. Os sócios almejam abrir novas clínicas da marca até o final de 2025.

Website: https://esteticadocepele.com.br/franquias