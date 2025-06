Barbieri do Brasil amplia soluções para sistemas Steel Frame

A Barbieri do Brasil, indústria especializada na fabricação de perfis de aço galvanizado para drywall e light steel framing, integra à sua linha de produção os “perfis engenheirados” da máquina Framecad de perfilação totalmente automatizada, capaz de produzir componentes estruturais de alta precisão, como montantes, guias e outros perfis metálicos essenciais ao sistema construtivo light steel frame, de forma personalizada, de acordo com a necessidade de cada projeto.

“Embora máquinas semelhantes já existam no mercado, a proposta da Barbieri foca na qualidade de seus perfis, desde a certificação da matéria-prima até a rastreabilidade de todo processo produtivo. Ao adotar essa tecnologia, a empresa reforça seu compromisso com a excelência e amplia a oferta de produtos da linha light steel frame, proporcionando aos clientes uma nova opção, além de personalização e versatilidade nos projetos”, comenta André Rossi, gerente de desenvolvimento e novos negócios da Barbieri.

Informações sobre a Perfiladeira Framecad

A máquina visa garantir rapidez na operação através de múltiplas funções, fazendo perfurações de forma precisa para parafusos, incluindo rebaixos que otimizam o acabamento, e é capaz de entregar estruturas completas de parede com precisão.

“A tecnologia de software embarcada permite customizar e adaptar os perfis conforme as necessidades específicas de cada projeto. A perfiladeira interpreta projetos com facilidade, realizando furos e cortes conforme o planejamento determinado pelo engenheiro, proporcionando integração total entre projeto e execução”, completa Rossi.

Com a nova solução, o Grupo Barbieri busca se destacar no setor através da industrialização e customização avançadas dos perfis, disponibilizando ao setor novos produtos. Considerando que steel frame tem sido cada vez mais utilizado nacionalmente, a meta é seguir oferecendo mais opções, solidificando a reputação no mercado de construção civil.

