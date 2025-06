Marketing promocional com brindes atinge novos públicos

Itens personalizados com identidade visual da escola ou universidade também podem ser utilizados em contextos variados, como ações de boas-vindas, feiras acadêmicas ou processos de integração institucional. Em cada um desses momentos, o material pode desempenhar um papel simbólico de acolhimento e pertencimento. Além disso, quando distribuídos em eventos externos, esses produtos ajudam a reforçar a presença da instituição em diferentes ambientes e fortalecer a percepção de identidade junto a novos públicos.

Itens como canetas, mochilas, cadernos, estojos e garrafas reutilizáveis costumam ser distribuídos em ações de volta às aulas, feiras educacionais, eventos internos e processos seletivos, funcionando como recursos visuais que reforçam a imagem da instituição no cotidiano dos alunos. Segundo o Advertising Specialty Institute (ASI), brindes promocionais permanecem em uso por longos períodos e ajudam a manter a marca em evidência.

De acordo com o relatório Ad Impressions Study 2023, divulgado pela Advertising Specialty Institute (ASI), brindes promocionais geram milhares de impressões e são mantidos por consumidores durante meses, o que reforça sua eficácia como ferramenta de marketing.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, comenta que o uso de brindes no setor educacional deve considerar o perfil do público-alvo. “A instituição deve avaliar a faixa etária e o contexto do aluno. Produtos úteis e personalizados permanecem por mais tempo com o estudante, o que aumenta a presença da marca”, afirma.

Segundo Pereira, garrafas sustentáveis, ecobags, blocos de anotações e pen drives têm sido amplamente utilizados por instituições que desejam alinhar a comunicação promocional aos valores pedagógicos e ambientais. “Itens reutilizáveis, quando personalizados com a identidade da escola, atuam como extensão da proposta institucional”, explica.

Além disso, a personalização com logotipo, cores institucionais e mensagens reforça o sentimento de pertencimento entre alunos, professores e colaboradores. Pereira destaca que “quando o aluno se reconhece no material, há uma identificação imediata com a instituição”.

A distribuição dos brindes também tem sido aplicada em kits de boas-vindas para calouros, campanhas de matrícula, ações em escolas de idiomas e eventos de integração. Pereira afirma que a estratégia tem sido adotada principalmente por instituições privadas que desejam gerar engajamento e ampliar a base de alunos.

Para medir os resultados, instituições educacionais observam indicadores como adesão às campanhas, aumento de contatos diretos e reconhecimento da marca. Pereira conclui: “Para que a ação seja eficaz, os brindes precisam estar integrados ao plano de comunicação da escola, com qualidade, prazo e relevância para o público-alvo”.

