CEO da Patrus Transportes é conselheiro do “Amigos do Bem”

Com atuação no apoio a projetos sociais, a Patrus Transportes estabeleceu, em 2024, uma parceria com a ONG Amigos do Bem, dedicada a transformar vidas no sertão nordestino. Nesta parceria, a empresa realiza a doação do transporte de dez carretas por mês, que percorrem cerca de 3.000 km e levando donativos da Central do Bem em São Paulo até a cidade de Buíque (PE), que fica a 440 km de Recife. Esta parceria economiza para a ONG 3 milhões de reais por ano.

O Amigos do Bem distribui 30 mil cestas básicas mensalmente, atende a 30 mil famílias e atinge 150 mil pessoas dos povoados do sertão nordestino, promovendo ações nas áreas de educação, saúde, geração de renda e acesso a recursos básicos. Entre as iniciativas, destacam-se os 4 Centros de Transformação que acolhem mais de 10 mil crianças e jovens, a geração de mais de 1.500 empregos locais, além da realização de cerca de 187 mil atendimentos médicos por ano e da distribuição de 4,5 milhões de quilos de alimentos.

Agora, esta parceria ganhou um novo capítulo: o CEO da Patrus Transportes, Marcelo Patrus, que já era embaixador, foi convidado pela Alcione Albanesi para fazer parte do conselho consultivo da ONG Amigos do Bem, junto com Cláudia Sender, Elie Horn, Héctor Núñez, Jorge Faiçal, Jorge Menegassi, Luiza Helena Trajano, Marco Bologna, entre outros. Seu objetivo é ampliar o alcance das iniciativas, mobilizando novos parceiros e reforçando a atuação integrada entre empresa e sociedade civil.

Segundo Marcelo Patrus, assumir esse papel representa um compromisso ainda maior com a transformação social. “Assumir o papel de conselheiro do Amigos do Bem é uma honra e uma responsabilidade. Acredito que, por meio de parcerias sólidas e ações concretas, podemos contribuir significativamente para a transformação das comunidades atendidas, levando esperança e dignidade a quem mais precisa”, projeta o CEO.

Website: https://patrus.com.br/