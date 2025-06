Caça vazamentos: tecnologia ajuda a evitar danos hidráulicos

O serviço de caça vazamentos tem se tornado um aliado para propriedades residenciais e comerciais, permitindo a identificação precisa de problemas ocultos em sistemas hidráulicos sem a necessidade de quebras estruturais. Segundo artigo publicado pelo Brasil Escola, os vazamentos estão entre as maiores causas do desperdício de água, ao lado de problemas na rede de abastecimento e poluição hídrica.

Ainda de acordo com as informações repercutidas pelo portal de educação, estima-se que, apenas no Brasil, país que concentra o maior volume de água potável da América do Sul, perde-se 40% da água tratada durante o processo de distribuição.

Peterson Silva, COO da Fast Desentupidora, desentupidora em Santo André, explica que o objetivo principal do serviço de caça vazamentos é detectar perdas de água, gás ou esgoto que possam causar danos à estrutura, aumentar custos com contas ou comprometer a segurança do ambiente.

Segundo o especialista, existem vários tipos de vazamentos que podem ser identificados por esse serviço especializado, incluindo problemas em tubulações embutidas, caixas d'água, reservatórios, piscinas, redes de drenagem sanitária e até mesmo em sistemas de gás canalizado ou aquecimento solar.

“A detecção é feita através de equipamentos não destrutivos que captam sinais físicos como som, temperatura, pressão ou umidade, permitindo mapear o local exato do problema”, complementa Silva.

Principais tecnologias

Entre as tecnologias mais utilizadas no mercado atual, destacam-se o geofone eletrônico, que capta ruídos característicos de vazamentos em tubulações enterradas ou embutidas, e a câmera termográfica, capaz de detectar variações de temperatura que indicam a presença de umidade ou fluxo anormal.

Outros equipamentos importantes incluem sistemas de pressurização com gás traçador e câmeras endoscópicas para visualização interna de encanamentos.

Processo segue metodologia

O processo de detecção segue uma metodologia cuidadosa, começando por uma inspeção inicial que inclui entrevista com o morador ou responsável e análise visual do local. Em seguida, os técnicos isolam setores hidráulicos para testes específicos, realizam avaliações de pressão ou estanqueidade e, finalmente, aplicam os equipamentos de localização mais adequados para cada situação.

“Ao final do serviço, é gerado um relatório técnico completo com o ponto exato do vazamento e as recomendações para reparo”, explica.

Serviços corretivos versus preventivos: qual a diferença?

Silva faz uma distinção importante entre os serviços corretivos e preventivos: “O corretivo é acionado quando já existem sinais evidentes de vazamento, como manchas, contas altas ou infiltrações”.

Já o preventivo, prossegue, é realizado periodicamente para identificar falhas antes que causem danos maiores, sendo especialmente importante para condomínios, empresas e imóveis antigos.

Quando buscar uma inspeção profissional?

O COO da Fast Desentupidora alerta para situações que exigem a contratação imediata do serviço, como aumento repentino no consumo de água ou gás sem causa aparente, aparecimento de manchas de umidade ou mofo em paredes e tetos, formação de bolhas na pintura, cheiro forte de gás em ambientes fechados ou suspeita de vazamentos em sistemas como piscinas e aquecedores.

“Em condomínios ou empresas, multas por desperdício de água também são um sinal claro da necessidade de uma inspeção profissional”, finaliza o especialista.