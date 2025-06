HID apresenta biometria para bancos na Febraban Tech

O Brasil possui um dos maiores números de caixas eletrônicos do mundo, de acordo com o Banco Mundial. Ao incorporar soluções como reconhecimento facial e impressão digital, os bancos podem otimizar a integração de clientes, acelerar a verificação de identidade e reforçar a segurança contra fraudes cada vez mais sofisticadas.

Diante desse cenário, a HID participa da Febraban Tech, de 10 a 12 de junho, para apresentar tecnologias biométricas para bancos. A empresa apresenta leitores biométricos para controle de acesso e sistemas de reconhecimento facial alimentados por IA para verificação e autenticação de identidade.

"Proteger áreas sensíveis e garantir a segurança de seus funcionários e dos ativos é fundamental para os bancos. A HID está focada em soluções de ponta a ponta que cobrem toda a jornada bancária, desde o cadastro e acesso via celular, passando pelas agências e caixas eletrônicos, até as transações on-line, que proporcionam uma experiência bancária segura e fluida para os clientes e para todos que trabalham no banco", explica Ricardo Miralha, Gerente de Desenvolvimento de Negócios em Biometria na América Latina da HID.

Entre os lançamentos está o HID Amico, que permite que os funcionários e fornecedores autorizados circulem pelas instalações do banco. Esse leitor utiliza reconhecimento facial para permitir uma entrada mais rápida em agências, escritórios administrativos, bem como em salas de servidores.

As soluções HID Mobile Access também serão apresentadas e permitem o acesso sem contato usando smartphones e wearables comuns. "Seja para funcionários que precisam acessar áreas seguras em agências, escritórios corporativos ou até mesmo acessar sistemas remotamente com segurança, essas soluções têm como proposta aumentar a proteção e simplificar as rotinas diárias. Ao centralizar o gerenciamento de usuários e integrar-se facilmente aos sistemas existentes, os bancos podem reduzir a dependência de cartões físicos, o que pode tornar todo o processo mais eficiente e seguro para suas equipes", diz Ricardo Vernizzi, diretor de desenvolvimento de negócios da HID.

