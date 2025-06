Simecs assume organização da Electric Move Brasil em Caxias

O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs) passa a ser o realizador da Feira de Veículos, Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis, a Electric Move Brasil. A iniciativa representa um marco para a entidade que, pela primeira vez, está à frente da organização de um evento dessa dimensão.

Neste ano, a feira vai ocorrer nos dias 6, 7 e 8 de novembro, no Parque de Eventos Festa da Uva, em sua terceira edição. A Electric Move reunirá soluções em transição e eficiência energética, novas tecnologias e mobilidade elétrica, alinhadas ao propósito da descarbonização. A feira costuma aglutinar diferentes empresas que se dedicam à eletrificação no Brasil, inclui conteúdos relevantes sobre o tema e espaços de negócios, entre outras atividades dirigidas a entusiastas do setor, a fornecedores, a indústrias e a outras organizações do setor, além do público em geral. Em breve, será realizado o lançamento oficial do evento com detalhes a respeito da feira e da programação.

“É muito significativo que o Simecs passe a liderar a organização do evento que representa um dos aspectos mais importantes quando se pensa na indústria do futuro, que é a sustentabilidade. Nosso objetivo é contribuir para que a Electric Move se consolide e se fortaleça como um espaço de negócios e de oportunidades”, diz o presidente do Simecs, Ubiratã Rezler. “Será a estreia do Simecs na realização de uma feira. E é emblemático que este evento venha a ocorrer justamente no mês em que a entidade completará 68 anos de trajetória”, acrescenta.

A Electric Move, que no ano passado reuniu 60 expositores em três dias de evento, era realizada pela empresa Fluxo Solar Sistemas de Energia.

Website: https://simecs.com.br/