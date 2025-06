Servier e Elfie renovam parceria por mais dez anos

O grupo farmacêutico Servier renovou por mais dez anos a parceria com a Elfie, empresa de tecnologia que desenvolveu um aplicativo voltado para o monitoramento da saúde de pacientes com hipertensão, dislipidemia, diabetes, angina, insuficiência cardíaca e doença venosa crônica. No último ano, o aplicativo alcançou a marca de 100 mil usuários no Brasil.

A proposta do aplicativo é ser um parceiro do paciente, oferecendo ferramentas que, em complemento às recomendações médicas, permitem o monitoramento da saúde de forma gratuita e divertida. Entre as funcionalidades estão a verificação de sinais vitais, lembretes para o uso de medicamentos, gerenciamento do estresse, sono e tabagismo, criação de planos alimentares e contagem de queima calórica.

O aplicativo Elfie é disponibilizado de forma gratuita no Brasil e em países da Ásia, América Central e Oriente Médio, além do desenvolvimento de inovações digitais baseadas em inteligência artificial (IA) e gamificação, como a recente funcionalidade de nutrição que permite aos usuários tirar foto do prato e contabilizar as calorias consumidas.

"Temos a ambição de tornar o Elfie a primeira terapia digital (DTx) do mundo gratuita para todos. Estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento com a Servier, uma das líderes do setor que fez da adesão uma questão estratégica", diz o professor Otavio Berwanger, presidente do Comitê Médico do Elfie.

As Diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) recomendam o uso de aplicativos para apoiar a adesão dos pacientes a estilos de vida mais saudáveis. No Brasil, um ensaio clínico conduzido pela frente de pesquisa clínica do Hospital Israelita Albert Einstein (ARO Einstein) está estudando como o Elfie pode ajudar no controle da pressão arterial.

"A Servier tem o compromisso de proporcionar aos pacientes as melhores condições para apoio a adesão ao tratamento das doenças crônicas e somente através de parcerias como essa conseguiremos engajar o paciente de forma ativa, tornando-os protagonistas da própria saúde", afirma Mathieu Fitoussi, diretor-geral da Servier do Brasil.

No Brasil, o aplicativo é validado por entidades médicas como a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), a Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD) e a Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH) — entidade cujo Elfie é parceiro no projeto “Aliança Onda: menos pressão, mais ação”, unindo-se a outros apoiadores no esforço de alcançar 70% de controle da pressão arterial entre a população brasileira hipertensa até 2030.

A Servier do Brasil e a Elfie são empresas independentes, sendo o aplicativo disponibilizado a toda a sociedade, independentemente do uso de medicamentos da Servier. No Brasil, os pacientes cadastrados no programa de relacionamento da Servier, o Sempre Cuidando, têm direito a benefícios exclusivos como o “Coach Center Digital”, que usa inteligência artificial para oferecer dicas personalizadas de saúde.

Website: http://www.semprecuidando.com.br