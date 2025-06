Sicoob Credicom incorpora Sicoob Credivale e amplia atuação

O Sicoob Credicom, cooperativa financeira do setor da saúde no Brasil anuncia a incorporação do Sicoob Credivale - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Vale S.A – Ltda., a partir de 1º de maio. A operação, já homologada pelo Banco Central em 17 de abril de 2025, representa mais um passo estratégico na expansão da cooperativa, fortalecendo sua presença em Minas Gerais e marcando sua entrada no estado do Pará — até então, inédito na atuação da Credicom.

Com a incorporação, a Credicom passa a contar com mais sete novos pontos de atendimento, incluindo Itabira (MG), onde já atuava, mas agora em regime de livre admissão. Essa mudança permite à cooperativa ampliar sua base de atuação para além do setor da saúde, acolhendo cooperados de diversos segmentos. A base de cooperados da Credicom, que já superava os 112 mil, ultrapassará agora os 122 mil, com a integração dos 9.500 cooperados da Credivale.

“A Credicom cresce de forma estratégica, agregando novos territórios, expandindo suas operações para o estado do Pará e ampliando seus pontos de atendimento presencial, mesmo com capilaridade em todo território nacional através do atendimento digital. A incorporação da Credivale reforça nossa capacidade de oferecer soluções financeiras completas a um público cada vez mais diversificado. Essa iniciativa integra o nosso planejamento estratégico para o triênio 2024-2026 e está em consonância com nosso pacto sistêmico, de maior inclusão social e conformidade com as diretrizes do Banco Central e do Sicoob para o fortalecimento do cooperativismo de crédito”, afirma o presidente da Credicom, João Augusto Oliveira Fernandes.

Fundada por colaboradores da Vale, a Credivale agora passa a integrar uma das maiores cooperativas financeiras do país, com acesso a uma oferta ampliada de produtos e serviços, maiores volumes de crédito, taxas mais competitivas, participação nos resultados e a confiança de ser cooperado de uma instituição que administra mais de R$ 8 bilhões em ativos.

Sobre a Credicom

Com 33 anos de história, o Sicoob Credicom é uma cooperativa financeira da área da saúde do Brasil e a maior cooperativa financeira de Minas Gerais. Conta com mais de 122 mil cooperados e 53 pontos de atendimento físicos distribuídos por Minas Gerais, São Paulo, Bahia e, mais recentemente, o Pará. Com capacidade de atendimento em todo o território brasileiro através do digital, a cooperativa administra aproximadamente R$ 8 bilhões em ativos, R$ 1,18 bilhão em patrimônio líquido e R$ 4,4 bilhões em operações de crédito. Oferece aos seus cooperados soluções financeiras completas, participação nos resultados, de acordo com o relacionamento, condições competitivas e a confiança de uma instituição em plena expansão e crescimento.

(*) Balanço dez/24

Novos pontos de atendimento:

Minas Gerais:

Belo Horizonte - Feira dos Produtores

Itabira

Ipoema

Senhora do Carmo

Pará:

Parauapebas

Marabá

Canaã dos Carajás

Antes e depois

*Números: Sicoob Credivale dez/24, Sicoob Credicom dez/24

