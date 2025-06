Ant International impulsiona estratégia de IA para fintechs

Ant International, provedora global de pagamentos digitais e tecnologia financeira, apresentou no dia 04 de junho sua estratégia de Inteligência Artificial com o lançamento do Alipay+ GenAI Cockpit, uma plataforma de IA como Serviço (AIaaS, sigla em inglês) que capacita fintechs e super apps a desenvolverem serviços financeiros com agentes de IA e, no futuro, nativamente baseados em IA, com eficiência, segurança e flexibilidade.

Fazer a IA funcionar de forma sistêmica para o setor financeiro continua sendo o grande sonho e desafio da atual revolução tecnológica. O Alipay+ GenAI Cockpit é uma plataforma que ajuda empreendedores a arquitetar serviços financeiros baseados em agentes de IA combinando fluxos de trabalho automatizados e orquestração de tarefas com um contexto corporativo dinâmico, cobrindo tarefas essenciais das fintechs, como organização de pagamentos, onboarding de clientes, verificação de conformidade, detecção de fraudes, resolução de disputas, bem como avaliação e otimização de desempenho.

“O futuro das finanças será moldado por agentes de IA que não apenas executam tarefas de forma autônoma em fluxos de trabalho reais e em contextos financeiros e regulatórios sofisticados com confiabilidade, mas que também interagem, evoluem e aprendem rapidamente, com precisão cada vez maior", afirma Jiangming Yang, Diretor de Inovação da Ant International.

O Alipay+ GenAI Cockpit foi testado nas quatro principais unidades de negócios da Ant International: arranjo de pagamentos instantâneos (Alipay+), serviços de pagamento para merchants (Antom), conta global multimoedas para empresas (WorldFirst) e soluções de embedded finance (gestão de tesouraria global, empréstimos digitais e soluções de crédito). Após os testes bem-sucedidos, os primeiros clientes externos no Sudeste Asiático e Sul da Ásia começam a usar oficialmente a plataforma em junho de 2025.

Unindo um conjunto de ferramentas específicas para fintechs e uma base de conhecimento dinâmico com inovações de IA prontas para uso, o Cockpit representa três direções-chave da estratégia de IA da Ant International:

Blindagem de segurança para uma IA confiável

As ameaças de golpes com uso de IA, como deepfakes, têm crescido mais de dez vezes ao ano, com impactos especialmente graves no setor financeiro. Dados mostram que 22% das empresas já sofreram fraudes de pagamento geradas por IA.

A Ant International investe em soluções de segurança para combater golpes externos com IA e eliminar riscos internos como alucinações ou vieses dos modelos. Seu framework AI SHIELD gerencia riscos em arquitetura de sistemas, processamento de dados, treinamento e inferência de modelos. Oferece avaliação de risco dinâmica em tempo real, detectando comandos adversários e vazamentos de dados sensíveis com mais de 100 modelos de reconhecimento e 600 mil léxicos de risco. Hoje, a taxa de perda por fraude nos serviços de pagamento da Ant International é de 5% na média.

Profundo conhecimento vertical em finanças

O Alipay+ GenAI Cockpit utiliza mais de 20 modelos de linguagem de grande escala (em inglês, large language models – LLMs), incluindo o modelo proprietário da Ant International, Falcon Time-Series-Transformer FX. O foco está na integração de bases de conhecimento específicas do setor, como regras de transferências bancárias e políticas de resolução de disputas, ajudando empresas a desenvolver agentes especializados para fintechs.

As ferramentas do Cockpit oferecem suporte para geração aumentada por recuperação (em inglês, retrieval-augmented generation – RAG), pós-treinamento, avaliação e benchmarking, combinando datasets genéricos com métricas específicas do setor desenvolvidas com a expertise financeira da Ant International, para melhorar a precisão dos modelos.

Baseado no Cockpit, o Antom Copilot é um agente de IA projetado para ajudar merchants a aumentar conversões, simplificando a integração de métodos de pagamento, recomendando os canais ideais e resolvendo tarefas comuns como correção de códigos e preenchimento automático de documentos. Também permite configurar estratégias de gerenciamento de riscos com linguagem natural.

Suporte de plataforma FinAI completa

O Cockpit oferece uma ampla seleção de agentes pré-configurados para tarefas como atendimento ao cliente, curadoria de conteúdo para marketing segmentado e codificação assistida por IA. Além disso, permite personalizações para cenários específicos como consultoria de viagens, reembolsos de impostos, remessas internacionais e programas de fidelidade, acelerando o retorno de valor em diversas áreas do negócio.

A plataforma também conta com um marketplace de protocolos de contexto de modelo (em inglês, model context protocol – MCP), com suporte a servidores MCP amplamente utilizados, e permite que empresas criem seus próprios servidores para permitir a conclusão autônoma de tarefas. A implantação é flexível, tanto em nuvens públicas quanto em ambientes locais, graças a parcerias estratégicas com Google Cloud e outros provedores de infraestrutura de alto nível.

“O setor de FinAI vive seu momento Big Bang de expansão”, declara Yang. “Estamos prontos para trabalhar com o mercado para evoluir e expandir nossas ferramentas e esse ecossistema, ajudando negócios no setor de serviços financeiros a crescerem mais rápido e melhor.”

Website: https://www.antglobal.com/