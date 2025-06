Populous adquire Fentress Architects, expandindo seu portfólio mundial de aviação

A Populous, empresa de design de renome mundial especializada em locais esportivos e de entretenimento, anunciou hoje a aquisição da Fentress Architects, com sede em Denver, líder mundial em projetos de aviação icônicos e edifícios públicos importantes, incluindo centros de convenções, museus e instalações governamentais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250606567350/pt/

Los Angeles International Airport. Designed by Fentress Architects.

Esta aquisição estratégica une dois dos nomes mais respeitados da arquitetura, combinando o conhecimento incomparável da Populous em criar experiências memoráveis ??com o premiado portfólio de marcos aeronáuticos, cívicos e culturais da Fentress. A aquisição amplia significativamente o escopo e a escala dos serviços que a Populous pode oferecer a clientes ao redor do mundo.

Bruce Miller, Presidente e Diretor Executivo da Populous Global, comentou:

"Estamos comprometidos em expandir a abrangência de nossa atuação. A Fentress Architects é reconhecida há muito tempo por sua arquitetura visionária para aviação e público, qualidade excepcional de projeto e compromisso com a inovação. A união de nossa equipe de aviação com a Fentress para formar a Fentress Studios, uma empresa populosa, simboliza nossa dedicaçãoàqualidade do projeto.

Adicionar a experiência e a base de clientes da Fentress ao portfólio mundial de aviação e transporte da Populous, bem como as sinergias no projeto de centros de convenções, irá nos permitir transformar o futuro do design centrado em pessoas e potencializar nosso impacto internacional nestes setores."

Fundada em 1980, a Fentress Architects gerou mais de US$ 52 bilhões em marcos arquitetônicos a nível mundial, incluindo o Aeroporto Internacional de Denver, o Aeroporto Internacional de Incheon, o Centro de Convenções de Miami Beach e o Museu Nacional do Corpo de Fuzileiros Navais. A empresa é conhecida por criar arquitetura sustentável, contextualizada e profundamente conectada às comunidades que atende.

Curt Fentress, Fundador e Diretor Responsável por Design na Fentress Architects, comentou: "A Populous compartilha nossos valores de excelência em design e pensamento centrado em pessoas. Juntos, continuaremos a redefinir a grande arquitetura e sua capacidade de impulsionar mudanças sociais e econômicas através de um projeto inspirado para as pessoas."

A Fentress Architects irá mudar sua marca para Fentress Studios, uma empresa Populous, com os estúdios continuando tendo sede em Denver e Washington D.C. A aquisição impulsiona ainda mais as capacidades da Populous em aviação, transporte e design do setor público.

Sobre a Populous

A Populous é uma empresa multinacional de design que começou com um foco singular: unir as pessoas em torno das coisas que amam, mediante experiências que captam todos os sentidos e amplificam a pura emoção compartilhada em momentos humanos. Nos últimos 40 anos, a empresa criou mais de 3.500 projetos avaliados em mais de US$ 60 bilhões em mercados emergentes e consolidados. Os serviços abrangentes da Populous incluem arquitetura, design de interiores, planejamento de eventos e sobreposição, ambientes de marca, sinalização e design gráfico, planejamento e design urbano, arquitetura paisagística, design de aviação e transporte, hospitalidade e consultoria em design sustentável. A Populous tem mais de 1.500 funcionários em 32 escritórios internacionais em quatro continentes, com centros regionais em Kansas City, Londres e Brisbane. Para mais informações, acesse www.populous.com.

Sobre a Fentress Architects

A Fentress Architects é uma empresa multinacional de design que busca apaixonadamente a criação de arquitetura inovadora, sustentável e icônica. O trabalho da empresa inclui marcos como o Terminal Internacional Tom Bradley no LAX, a Suprema Corte Ralph L. Carr do Colorado e a Embaixada Real da Noruega.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250606567350/pt/

Contatos com a mídia

Kim Wallace Carlson | Diretor de Comunicações, Américas

kim.wallacecarlson@populous.com

Tel.: +1 816 329 4468

Charlie Brooks | Diretor Global de Comunicações

charlie.brooks@populous.com

Tel.: +44 (0)7881 268501