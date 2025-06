Tecnologia brasileira visa elevar segurança de dados médicos

A necessidade de transmissão segura e padronizada de dados clínicos em ambientes digitais motivou o desenvolvimento de um framework brasileiro voltado à comunicação entre sistemas na área da saúde. Ele foi criado por Juan Pachiarotti, profissional com formação em Ciência da Computação e especialização em Aprendizado de Máquina, enquanto atuava como arquiteto de software na Tempro Software LTDA. O projeto busca atender demandas recorrentes de interoperabilidade e segurança em um setor marcado por processos técnicos que não param de se atualizar e, por vezes, apresenta a necessidade de uma integração eficiente.

Com experiência de mais de 12 anos como gerente de produto em empresas como Dell, Honeywell e U.S. Xpress, Pachiarotti combinou conhecimento técnico e visão de negócios para estruturar uma ferramenta escalável e compatível com os padrões nacionais de dados em saúde. O framework foi desenhado como um kit de desenvolvimento (SDK), com foco em modularidade, sincronização em tempo real, criptografia e compactação de registros médicos. Seu uso tem se expandido em ambientes clínicos e corporativos, segundo o autor. O framework foi integrado com sucesso aos produtos AP_Conta, SICLIM e Autorizador Web da Tempro, que juntos impactaram milhões de transações médicas e registros clínicos em hospitais e clínicas em todo o Brasil.

“Nosso objetivo foi resolver uma questão recorrente em produtos digitais da saúde: como garantir segurança e agilidade sem comprometer a integração com outros sistemas", explica Pachiarotti. “Com uma base estável e de alta performance, conseguimos entregar algo que se adapta a diferentes aplicações, sem perder foco em conformidade e proteção de dados sensíveis", complementa.



O autor da tecnologia, Juan Pachiarotti, pontua que o framework foi estruturado com base em uma arquitetura orientada a interfaces, o que permite desacoplar a lógica entre cliente e servidor. A solução inclui também sincronização de dados em tempo real, criptografia ponta a ponta e mecanismos de compactação para otimizar o trânsito de informações clínicas.

Segundo Ronilson de Almeida, “Os desafios de comunicação em saúde não são apenas técnicos, mas também regulatórios e de interoperabilidade”, afirma. “Pensamos numa solução que permitisse escalar, integrar e garantir segurança com o menor impacto possível na infraestrutura dos sistemas já existentes”, diz.

A estrutura do framework tem contribuído diretamente para projetos de ciência de dados em saúde, ao assegurar que a coleta e transmissão de grandes volumes de dados clínicos ocorram com integridade e padrão técnico. De acordo com Pachiarotti, essa confiabilidade é fundamental para treinar algoritmos com qualidade e evitar distorções em processos de análise preditiva ou personalização de tratamentos.

“A coleta estruturada e segura é o primeiro passo de qualquer aplicação em inteligência artificial (IA). Sem isso, não existe dado confiável, nem resultado clínico relevante”, afirma. Ao unir princípios de segurança da informação com práticas de engenharia de produto orientadas à eficiência, o projeto ganhou espaço como alternativa para equipes técnicas que enfrentam limitações em suas infraestruturas atuais.

Pachiarotti reforça que a contribuição do framework está menos em ser uma solução definitiva, e mais em oferecer uma base sobre a qual projetos com exigência técnica e regulatória possam evoluir. “Quando conseguimos garantir o básico com robustez, abrimos espaço para que a inovação venha com menos atrito. Essa arquitetura foi decisiva para a Tempro ter resultados positivos em soluções digitais seguras e escaláveis para o setor da saúde", destaca.



Segundo o profissional, embora a solução tenha sido inicialmente pensada para o setor da saúde, o modelo pode ser adaptado a outros contextos onde há sensibilidade na transmissão de dados.