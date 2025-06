AESabesp participa de painel na IFAT Brasil 2025

A Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) marcará presença na IFAT Brasil 2025 – Feira Internacional de Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos, que será realizada de 25 a 27 de junho, no São Paulo Expo, em São Paulo.

No dia 26 de junho, das 11h às 12h30, no auditório Blue Stage, a AESabesp integrará o painel “A importância das entidades dos profissionais do saneamento para a universalização da prestação dos serviços”.

A entidade será representada por seu presidente, Agostinho Geraldes, e pelo diretor técnico, Reynaldo Young Ribeiro, que trarão suas contribuições sobre o papel das associações no fortalecimento do setor. Também participam da mesa Nivaldo Rodrigues da Costa Júnior, diretor regional da Sabesp e presidente da ABES-SP, e Débora Longo, diretora executiva de Operação e Manutenção da Sabesp – ambos associados da AESabesp.

Durante o debate, os participantes discutirão como as entidades profissionais têm apoiado a capacitação técnica, fortalecido a gestão operacional das empresas e contribuído para as metas de universalização dos serviços de água e esgoto no país.

Serviço:

O quê: IFAT Brasil 2025 - Painel “A importância das entidades dos profissionais do saneamento para a universalização da prestação dos serviços”

Quando: dia 26 de junho

Horário: das 11h às 12h30

Onde: São Paulo Expo - Auditório Blue Stage

Rodovia dos Imigrantes, 1,5km - Vila Água Funda, São Paulo - SP

Mais informações e inscrições estão disponíveis em: www.ifatbrasil.com.br.

Website: https://www.aesabesp.org.br/