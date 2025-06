E-book analisa os desafios do marketing político

Diante dos complexos desafios que o marketing político enfrenta nas plataformas digitais e seus impactos na formação da opinião pública, um novo e-book foi elaborado para comunicadores, pesquisadores e profissionais da área. O e-book “A Dialética da Comunicação Digital para a Esquerda: Desafios, Estratégias e a Busca por Hegemonia”, é uma publicação que busca mapear, com base teórica e prática, os principais dilemas enfrentados pelos setores progressistas no ambiente digital.

A obra escrita pelo estrategista político, professor e especialista em campanhas eleitorais, Yuri Almeida, conta com 24 capítulos. O e-book cobre desde a ascensão da extrema-direita nas redes e as falhas estruturais na comunicação progressista, até os desafios contemporâneos como racismo algorítmico, desinformação, polarização digital e hegemonia discursiva. O livro também propõe caminhos para a esquerda disputar espaço com mais eficácia, como o uso estratégico de memes, músicas, narrativas afetivas e plataformas como WhatsApp e TikTok.

Referenciado por autores como Jürgen Habermas, Antonio Gramsci, Nancy Fraser, bell hooks e Slavoj Žižek, a publicação tem como objetivo fornecer novas perspectivas e estratégias para a comunicação nesse cenário dinâmico e em constante evolução — com destaque para a necessidade de monitoramento de dados, formação de comunidades digitais engajadas e construção de narrativas emocionalmente mobilizadoras.

“A comunicação política contemporânea exige mais do que informação. Ela demanda afeto, linguagem acessível e um entendimento profundo dos mecanismos digitais”, afirma Yuri Almeida, que assina reflexões no livro sobre framing, influência de algoritmos e a relevância dos dados para estratégias eleitorais e comunicacionais de longo prazo.

Disponível para venda no site, o e-book é indicado para comunicadores, militantes, assessores e interessados nos desafios da política digital do século XXI.

Website: https://yurialmeida.com.br/