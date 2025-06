Arena Freestyle iniciou sua temporada no Festival Interlagos

O público que esteve no Festival Interlagos na manhã do último domingo (01), pôde acompanhar de perto o Arena Freestyle Show, que foi uma das atrações do evento. Com arquibancadas lotadas, foram duas horas de saltos e manobras, reforçando a importância da apresentação para a modalidade.

O evento aconteceu no Autódromo de Interlagos, templo do automobilismo brasileiro, e trouxe para a pista, nomes do freestyle motocross nacional e internacional. Diferente de uma competição tradicional, essa edição não teve caráter de disputa. Foi uma apresentação feita exclusivamente para o público, que pôde acompanhar toda a técnica em manobras de alto nível de dificuldade.

Entre os pilotos, dois nomes tiveram destaque: o brasileiro Fred Kyrillos, hexacampeão brasileiro de freestyle motocross e o japonês Taka Higashino, tricampeão dos X-Games e criador da manobra “California Roll”, também conhecida como “Taka Roll”. A presença de Taka como convidado foi um dos diferenciais do evento.

O show contou ainda com as participações dos pilotos: Jeff Campacci, campeão do Arena Freestyle Show em 2022, Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip, além de Diego Dias, Gian Bergamini e Tatá Mello. Durante toda a apresentação, o público viu de perto manobras como backflips, superman, cliffhangers, whips e a aguardada Cali Roll, executada pelo piloto oriental. Foram apresentações individuais e execuções em grupo com todos os pilotos saltando em sequência.

O Arena Freestyle Show integrou a programação oficial do Festival Interlagos, um dos maiores eventos de motociclismo da América Latina. “Com sucesso de público e repercussão positiva, o Arena Freestyle Show reforça seu papel como uma das maiores plataformas de divulgação do freestyle motocross no país, levando esporte, entretenimento e adrenalina para fãs de todas as idades”, analisou Carlinhos Romagnolli, promotor do evento.

O Arena Freestyle Show tem patrocínio do Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Esporte), Monster e Honda. Co-patrocínio: Kawasaki. O apoio é do Festival Interlagos, Revista Dirt Action e Moto Channel Brasil. A realização é da Romagnolli Promoções e Eventos, com supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).

Website: https://www.instagram.com/arenafreestyleshow