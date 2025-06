Multiply Group ilumina o mundo com o lançamento do Multiply Media Group, criando uma potência da mídia com sede nos Emirados Árabes Unidos

O Multiply Group (ADX: MULTIPLY), uma holding de investimentos com sede em Abu Dhabi, apresenta o Multiply Media Group (MMG), que reúne as três empresas líderes no mercado fora de casa (OOH) em seu portfólio para a criação de uma nova potência de mídia com sede nos Emirados Árabes Unidos. A combinação da BackLite Media, Viola Media e Media 247 sob o Multiply Media Group representa um movimento significativo que deve influenciar o futuro da mídia tecnológica nos Emirados Árabes Unidos e no mundo.

Samia Bouazza, GCEO e diretora-gerente do Multiply Group, disse: “O lançamento do Multiply Media Group representa a consolidação de uma mídia de grande relevância nos Emirados Árabes Unidos. Ao reunir ativos de mídia líderes de mercado em um único grupo, impulsionado por inteligência artificial e tecnologia, reforçamos o nosso compromisso com a geração de valor a longo prazo e o retorno aos acionistas. O MMG estabelece uma base sólida para as nossas ambições globais e estratégias de investimento com perspectiva de longo prazo”.

O MMG foi apresentado no Congresso Anual da World Out of Home Organization (WOO), realizado na Cidade do México, e, simultaneamente, chamou a atenção por meio de uma aquisição global nas principais mídias DOOH, iluminando cidades e telas em todo o mundo com sua presença ousada. A mudança está relacionadaàexpansão global do Multiply Group, uma holding de US$ 7,2 bilhões que faz parte da IHC, a holding mais valiosa do Oriente Médio, com um valor de mercado de mais de US$ 240 bilhões. O grupo recém-consolidado servirá como uma plataforma de lançamento para assegurar oportunidades regionais e internacionais que possam surgir no setor de mídia por meio dos negócios do portfólio da MM.

O MMG terá um impacto positivo no desempenho e inovação em todos os setores de mídia OOH, remodelando o cenário midiático dos Emirados Árabes Unidos por meio de escala, inteligência artificial e parcerias estratégicas. Para alcançar sua meta, o MMG aportará recursos em ativos de mídia com grande potencial, promoverá o crescimento com inovação e estabelecerá sinergias em seu portfólio com investimentos estratégicos.

Jawad Hassan, chefe de mídia e comunicações verticais do Multiply Group, disse: “Durante vários anos, a ambiciosa estratégia de crescimento do Multiply Group no setor de mídia nos levou de um portfólio integrado de três líderes do setor a uma potência da mídia com grande potencial para redefinir todo o cenário da mídia regional para criar impacto imediato e valor de longo prazo para os clientes. Com o MMG, estamos prontos para abraçar as tendências emergentes em nosso setor, particularmente o papel transformador da inteligência artificial, e pretendemos investir continuamente em tecnologias que nos permitam criar campanhas dinâmicas e inovadoras.”

A abrangência do MMG é de 3.000 unidades de publicidade nos Emirados Árabes Unidos, incluindo mais de 75 ativos premium na Sheikh Zayed Road, em Dubai, apoiados por acordos de cooperação de longo prazo com a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA) (Mada Media) em Dubai e o Departamento de Municípios e Transportes (DMT) em Abu Dhabi.

James Bicknell, CEO do Multiply Media Group, disse: “O Multiply Media Group é lançado como um agente de mudança na mídia fora de casa - uma potência que reúne alguns dos ativos de mídia mais estratégicos da região sob uma perspectiva audaciosa. Com o MMG, não estamos simplesmente expandindo, estamos expandindo de maneira inteligente. A nossa missão é clara: oferecer um contexto de grande escala e alcançar o público onde realmente importa, quando mais importa. O MMG foi criado para ser ágil, orientado por dados e altamente integrado, possibilitando que nossos clientes envolvam o público com maior relevância, responsividade e ressonância do que nunca. Isso é mais do que mídia — é impulso”.

O lançamento do MMG é resultado de um recente acordo estratégico entre a área de mídia do Multiply Group e a Al Arabia, Arabian Contracting Services Company (Al Arabia), com o objetivo de estabelecer uma joint venture (JV) para investir no mercado global de publicidade fora de casa (OOH). O Multiply Group também divulgou um Memorando de Entendimento (MOU) recente com a Saudi Media Company (SMC) - com estas duas ações estratégicas enfatizando o potencial de expansão global das marcas do portfólio do Multiply.

O Multiply Group também possui participações em mídia em empresas como a Yieldmo, uma plataforma de publicidade contextual para dispositivos móveis, e a Firefly, líder em serviços digitais de táxi na América do Norte. O grupo concluiu a aquisição da Viola Communications, uma empresa de marketing e comunicação, em 2021.

O Multiply Group PJSC é uma holding de investimentos com sede em Abu Dhabi que investe e opera globalmente em negócios transformadores e geradores de caixa.

Reconhecido por sua mentalidade de crescimento característica, o Multiply Group pretende continuar a investir capital em suas duas vertentes distintas, ambas seguindo uma abordagem disciplinada para investir e garantir a geração de valor consistente e sustentável para nossos acionistas no curto, médio e longo prazo:

Multiply, investimentos e atividades em setores estratégicos de longo prazo, investindo e operando atualmente em Mobilidade, Energia e Serviços Públicos, Mídia e Comunicações, Bem-estar e Beleza, e Varejo e Vestuário. Os investimentos âncora proporcionam renda recorrente de longo prazo, por meio da qual aquisições complementares são feitas.

Multiply+, o Grupo também atua em investimentos oportunistas e independentes de setores, sobretudo por meio de participações minoritárias nos mercados privados e públicos.

Para mais informações, acesse www.multiply.ae

Multiply Media Group

O Multiply Media Group (MMG) é uma potência da mídia comprometida em promover o desempenho e a inovação em diversos setores. Nossa ambição é ilimitada, mas nossa abordagem é precisa. Investimos em ativos midiáticos com grande potencial, impulsionamos o desenvolvimento por meio da inovação e criamos sinergia em todo o nosso portfólio com investimentos estratégicos e liderança assertiva.

O MMG inclui a BackLite Media, a Viola Media, a Media 247 e a Purple Printing. Juntas, estas empresas formam um ecossistema integrado, criado para oferecer escala, precisão e valor sustentável.

O MMG oferece a clareza necessária para liderar transformações relevantes no setor. Por meio de investimentos direcionados em tecnologia, talento e inovação, desenvolvemos produtos e serviços preparados para o futuro, antecipando as necessidades dos clientes antes que elas surjam. Ao alinhar as competências de todo o grupo, multiplicamos o impacto, aceleramos a inovação e estimulamos o crescimento a longo prazo.

Para mais informações, acesse www.mmg.global

