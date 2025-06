Guia propõe nova forma de comunicar sobre condições crônicas

O FórumCCNTs (Fórum Intersetorial para Combate às Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil) lançou em 9 de maio, deste ano, a nova edição do guia “Linguagem Importa – Atualização de Linguagem para Diabetes, Obesidade, Saúde Mental e outras Condições Crônicas de Saúde”. A publicação, revisada três anos após seu lançamento original, reúne recomendações práticas sobre como a comunicação pode ser aliada no cuidado em saúde e no combate a estigmas.

O material foi desenvolvido por profissionais de diferentes áreas e apresenta diretrizes para uma linguagem mais respeitosa, centrada na pessoa e alinhada a padrões internacionais estabelecidos por instituições como a International Diabetes Federation (IDF), World Obesity Federation (WOF), American Diabetes Association (ADA), Diabetes UK e outras.

“Mais do que uma questão de estilo, a escolha das palavras impacta diretamente o engajamento das pessoas no cuidado com a própria saúde. Quando a comunicação acolhe, valoriza e empodera, ela se torna uma ferramenta terapêutica”, afirma o Dr. Mark Barone, diretor-geral do FórumCCNTs e pesquisador nas áreas de políticas públicas e CCNTs.

O guia orienta sobre como evitar expressões que reforçam estereótipos ou promovam o medo, propondo alternativas que favorecem o vínculo entre profissionais de saúde e pacientes. Além disso, destaca o papel da comunicação na construção da autonomia e no estímulo ao autocuidado.

A coautoria é assinada por Bruno Helman (IDF), Hermelinda Pedrosa (IDF e D-Foot Internacional), Pedro Ripoli (Abrale) e Lucas Xavier (educador em diabetes). A revisão técnica contou com a participação de especialistas como Andrea Levy (Instituto Obesidade Brasil), Átila Trapé (USP), Monica Silveira (Instituto de Saúde Mental e Diabetes), Ricardo Lauricella (SBCD), Patrícia Vieira de Luca (AHF), Sheila Martins (Rede Brasil AVC e WSO) e Claudia Labate.

“A forma como o profissional de saúde se comunica influencia diretamente a construção de vínculos e a confiança. Isso é ainda mais importante em condições marcadas por estigma, como a obesidade”, destaca Andrea Levy, psicóloga e presidente do Instituto Obesidade Brasil.

Disponível gratuitamente, o guia pode ser acessado por meio dos canais institucionais do FórumCCNTs e tem como público-alvo profissionais da saúde, educadores, comunicadores e gestores interessados em promover uma abordagem mais ética, humanizada e eficaz no enfrentamento das condições crônicas não transmissíveis.







Website: https://www.forumdcnts.org