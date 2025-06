EvolutaPro surge como novo modelo de progresso profissional

Com a principal finalidade de atender a demanda gerada pela escassez de tempo e a necessidade crescente de profissionalização do mercado de trabalho, foi criada a EvolutaPro, uma nova empresa de treinamento e aperfeiçoamento, que tem como proposta oferecer cursos profissionais de curta duração de temas complexos.

O projeto acadêmico substitui tradicionais ‘teorias e longas conceituações’ por cursos livres e de curta duração sustentados especialmente com as vivências e experiências dos instrutores. As alternativas de aulas podem ser presenciais (São Paulo), on-line e ao vivo, como também in company.

Há, por exemplo, disponíveis cursos nas áreas de Supply Chain, Excelência Operacional, Logística e Desenvolvimento Organizacional, que podem ser modulados em 3, 6, 9 ou 12 horas, conforme o interesse.

Na relação de treinamentos desta fase inicial existem ainda cursos sobre: PPCP-O (Planejamento, Programação e Controle da Produção - Operações); PCE - Planejamento e Controle de Estoques, Cronoanálise, etc. Em breve a grade será contemplada com outros treinamentos de alta demanda no mercado.

Capacitação

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2025-2027, produzido pelo Observatório Nacional da Indústria (ONI) da Confederação Nacional da Indústria (CNI), até 2027, o Brasil vai precisar capacitar aproximadamente 14 milhões de profissionais para suprir a demanda da indústria brasileira. Nesse grupo de novos profissionais, cerca de 2,2 milhões são recém-chegados ao mercado, enquanto aproximadamente 11,8 milhões de trabalhadores já empregados precisarão de requalificação para se ajustarem às mudanças tecnológicas e organizacionais.

Segundo ainda a Confederação Nacional da Indústria (CNI) entre as áreas com maior demanda por formação profissional está a de Logística e Transporte que necessita 3,4 milhões de profissionais, como técnicos de controle da produção, gestores de estoques, entre outros, no trinômio Indústria, Comércio e Serviços. Nos setores de base no momento que estão bastante carentes de mão de obra estão ainda o de operação industrial, construção, manutenção e metalmecânica.

No formato dos cursos da EvolutaPro está prevista principalmente a busca constante pela inovação, que é alcançada com base na atuação e experiência dos instrutores e no empenho e envolvimento do participante.

“A metodologia de treinamento é fundamentada sobretudo na vivência dos instrutores, que são selecionados num processo com examinação minuciosa. O participante sempre contará com suporte antes, durante e após a conclusão do curso”, explica Eliane Moraes de Oliveira, diretora Administrativa Financeira da EvolutaPro.

Mais informações pelo e-mail contato@evolutapro.com.br