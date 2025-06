IA auxilia no diagnóstico de doenças intestinais

No mês de conscientização e visibilidade das Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs), o Maio Roxo, o Instituto Medicina em Foco e o Núcleo de Doenças Inflamatórias Intestinais (NuDII) anunciam o lançamento de uma ferramenta de Inteligência Artificial que visa democratizar o acesso à triagem qualificada para pacientes com suspeita ou diagnóstico de Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, a MefIA.



Desenvolvida para reconhecer sinais de alerta precoce, a solução deve ser usada para orientar a jornada do paciente e apoiar decisões clínicas, contribuindo para diagnósticos mais rápidos, maior adesão ao cuidado e redução da demora no acesso a cuidados especializados.

Triagem qualificada baseada em evidência



Segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), mais de cinco milhões de pessoas no mundo vivem com alguma forma de DII, e no Brasil, a incidência estimada é de 100 casos por 100 mil habitantes — com tendência de crescimento nas últimas duas décadas.

Diante desse cenário, de acordo com o Dr. Alexander Rolim, coloproctologista e chefe de pesquisa clínica do Instituto Medicina em Foco, o problema não está apenas no diagnóstico, mas também no seguimento clínico inadequado.

Pesquisas publicadas no Journal of Crohn’s & Colitis mostram que atrasos no diagnóstico e falhas no acompanhamento de pacientes com Doença de Crohn ou retocolite ulcerativa estão ligados a um risco significativamente maior de complicações, como hospitalizações, cirurgias de urgência e perda da eficácia dos tratamentos.

É nesse contexto que surge a MefIA. A ferramenta analisa sintomas gastrointestinais, histórico clínico, dados laboratoriais e comportamentais, utilizando algoritmos treinados com base em literatura médica de credibilidade.

Além de funcionar como uma triagem inicial, a IA também permite que o próprio paciente atualize seus sintomas e exames ao longo do tempo, oferecendo uma visão atualizada do risco clínico. Assim, é possível identificar sinais de que o tratamento pode estar falhando, o que gera alertas de urgência para buscar avaliação médica imediata.

“É uma triagem digital, gratuita e qualificada. A MefIA ajuda a identificar pacientes com possível inflamação ativa e acelera o encaminhamento para o especialista”, explica o Dr. Alexander Rolim.

Sintomas podem servir de alerta

A MefIA busca entregar relatórios personalizados com base em evidências científicas a partir dos sintomas sentidos pelas pacientes, com o objetivo de ser uma alternativa aos sites que disponibilizam informações não confiáveis. A plataforma cruza dados como:

Dor abdominal crônica;





Presença de sangue ou muco nas fezes;





Emagrecimento inexplicado;





Alterações no hábito intestinal;





Fadiga persistente;





Histórico familiar.

“É uma forma acessível de alertar quem não costuma prestar atenção sem alarmismo, mas com seriedade. E ainda oferece orientação para o médico de família ou especialista”, explica a gastroenterologista especialista em doenças inflamatórias intestinais e coordenadora do NuDII, Dra. Sabrina Figueiredo.

Resultados práticos: validação em pacientes reais

A MefIA já foi testada em pacientes acompanhados no próprio NuDII, trazendo resultados como precisão na identificação precoce da inflamação, mesmo em pessoas sem exames atualizados. Houve também maior engajamento com o cuidado multidisciplinar e feedback positivo sobre a clareza das informações e o acolhimento da jornada digital.

Outra característica apontada pelos usuários foi a possibilidade de incluir novos sintomas e resultados laboratoriais com o tempo, permitindo que o sistema identifique variações sutis e possíveis recaídas. Em alguns casos, a ferramenta indicou a necessidade de revisão médica imediata por suspeita de falha terapêutica, o que pode evitar hospitalizações e complicações futuras.

“A IA busca trazer mais segurança para o paciente e otimizar nosso fluxo de atendimento. É um divisor de águas na gestão das DIIs”, completa Dra. Sabrina.

Segundo o cirurgião digestivo, especialista em Doença de Crohn, fundador do Núcleo e CEO do Instituto Medicina em Foco, Dr. Rodrigo Barbosa, a proposta vai além da tecnologia. “Nosso objetivo é humanizar o cuidado com base na ciência, usando a IA como aliada. A MefIA visa aproximar, orientar e gerar valor. É sobre colocar o paciente no centro do processo, com autonomia e suporte”.

Sobre a MefIA

No Brasil, onde o tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico de Doença de Crohn ainda ultrapassa três anos em muitos casos, a MefIA surge como uma alternativa. A ferramenta é fruto da inquietação clínica de dois médicos que vivem de perto os desafios dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais, o cirurgião Rodrigo Barbosa e o pesquisador clínico Dr. Alexander Rolim. Juntos, uniram experiência prática, visão de futuro e tecnologia com objetivo de transformar a forma como esses pacientes são acolhidos e orientados desde os primeiros sinais.

Para além de uma inovação digital, a MefIA busca representar uma nova mentalidade no cuidado com doenças crônicas, com objetivo de proporcionar mais agilidade e personalização com base em evidências. “Queremos nos tornar um caminho promissor para milhares de brasileiros ainda invisibilizados pela lentidão dos processos tradicionais de triagem”, conclui Rodrigo Barbosa

A ferramenta já está disponível gratuitamente no site oficial. Além de orientar pacientes, também pode indicar candidatos para pesquisas clínicas, oferecendo exames, consultas e medicamentos sem custo — com o objetivo de ampliar o acesso à inovação e desafogar o sistema de saúde.