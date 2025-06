Educação bilíngue avança e ganha espaço no Brasil

Acompanhando a crescente demanda de famílias e educadores pelo ensino de uma segunda língua desde os primeiros anos de vida, a alfabetização bilíngue tem ganhado força no Brasil nos últimos anos. Dados do Ministério da Educação (MEC), divulgados pelo Diário do Nordeste, mostram que o país conta atualmente com mais de 1,2 mil escolas bilíngues. Além disso, a Associação Brasileira do Ensino Bilíngue (Abebi) aponta um aumento entre 6% e 10% no número de instituições desse segmento nos últimos seis anos, reforçando a tendência de expansão no país.



De acordo com o CEO do Colégio Brasil Canadá, instituição que estrutura seus programas para atender a demanda crescente pelo ensino de inglês desde a primeira infância, aprender uma segunda língua desde cedo pode contribuir para a formação de indivíduos mais preparados para os desafios cognitivos, sociais e profissionais da vida moderna.



Para o especialista, do ponto de vista social, crianças bilíngues demonstram maior sensibilidade cultural e empatia, favorecendo comportamentos inclusivos e tolerantes. “No campo educacional, por exemplo, o bilinguismo ajuda a aprimorar habilidades como atenção seletiva, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva, além de fortalecer a alfabetização na língua materna e na segunda língua”.



“Já no âmbito profissional, falar mais de um idioma é uma competência valorizada no mercado globalizado, podendo abrir portas para melhores oportunidades de carreira”, acrescenta Silveira.



Além da aquisição linguística, o bilinguismo precoce também pode impulsionar habilidades como concentração, criatividade e capacidade de resolução de problemas. Segundo Silveira, “crianças que aprendem uma segunda língua desde cedo desenvolvem maior adaptabilidade cognitiva, o que pode se refletir em um pensamento mais ágil e na capacidade de lidar com desafios acadêmicos e sociais de forma mais eficiente”.



Para que o bilinguismo ocorra de forma natural e sem sobrecarga, o especialista recomenda a exposição frequente e diversificada à segunda língua. “Com intencionalidade, afeto e ludicidade, é possível cultivar o domínio de mais de uma língua sem transformar o processo em uma obrigação. Assim, a criança não apenas aprende a se comunicar em outro idioma, mas desenvolve também habilidades cognitivas e socioculturais que a acompanharão por toda a vida.”



“Isso pode ser feito por meio de músicas, histórias, jogos e interações cotidianas. Quanto mais a criança perceber que a língua tem função comunicativa real, e não apenas didática, mais naturalmente ela irá integrá-la ao seu repertório. O uso contextualizado, em situações do dia a dia, como pedir comida, cantar uma música ou contar uma história, reforça o aprendizado sem pressão”, acrescenta Silveira.



Sobre o Colégio Brasil Canadá



Com 25 anos de atuação, a escola oferece educação bilíngue (português-inglês) do ciclo infantil ao fundamental. Com uma metodologia que integra não apenas conteúdo, mas a comunicação como ferramenta de aprendizagem em contextos diversos, utiliza o idioma como veículo para a construção de conhecimentos, tendo como objetivo permitir que os alunos se expressem, interajam e desenvolvam competências por meio de situações significativas.



O colégio desenvolve projetos interdisciplinares que dialogam com o cotidiano dos estudantes, incentivando a investigação, a colaboração e a resolução de problemas reais. Essa abordagem tem como foco principal ampliar a vivência linguística, contextualizar o uso do inglês e contribuir para o desenvolvimento integral da criança, envolvendo aspectos cognitivos, sociais, culturais e emocionais.



Com uma abordagem pedagógica baseada em unidades temáticas, planejadas para cada ciclo educacional, as aulas são realizadas com intuito de proporcionar aos alunos experiências de aprendizado que são tanto significativas quanto contextualizadas.



“Cada tema foi escolhido para enriquecer o repertório das crianças, oferecendo-lhes conteúdos essenciais para seu desenvolvimento cognitivo, social e emocional, com objetivo de ajudar a construir uma base sólida para o aprendizado de habilidades em múltiplas áreas”, destaca Silveira.



À medida que os alunos progridem e adquirem novas habilidades ao longo dos ciclos, ampliam progressivamente suas competências comunicativas em inglês. Com o foco de certificar e reconhecer seu progresso no aprendizado do segundo idioma, os alunos também são preparados para prestar os exames internacionais de proficiência da Cambridge, reconhecidos internacionalmente.



“Esses exames não apenas avaliam as competências linguísticas adquiridas ao longo do processo educativo, mas também proporcionam aos alunos uma ferramenta de certificação internacional, que abre portas para novas oportunidades acadêmicas e profissionais”, conclui o CEO.



Para saber mais, basta acessar: https://colegiobrasilcanada.com.br/